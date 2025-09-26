「合わせやすい・スタイルUP・疲れない」スニーカー存在感を放つボリューミィなソールは、それ自体に奥行きがあるから、はくだけで簡単にコーディネートにメリハリが出せる便利なタイプ。そんな「ハイソール」スニーカーの名品集。OAO「伝統素材が生み出す美配色」黒スニーカー／OAO（OAOサポートセンター）生地の色によって織り方や製法が異なる、上質なテキスタイルを用いた造形美が魅力の「FABER」。厚さ約5.8cmのVibram®