恋人選びにおいて、男性もやはり相手の外見だけでなく性格を重視しているようです。では、男性はどんな性格の女性に惹かれてしまうものなのでしょうか。そこで今回は、『スゴレン』男性読者へのアンケートをもとに「『こんな子と付き合えたらなぁ』と、男性が恋人に求める性格」をご紹介します。【１】二人でいるときは甘えてくれる「好かれているという確信が持てるので」（１０代男性）など、甘えてくれる女性に対し「心を許して