「こんな子と付き合えたらなぁ」と、男性が恋人に求める性格９パターン
恋人選びにおいて、男性もやはり相手の外見だけでなく性格を重視しているようです。では、男性はどんな性格の女性に惹かれてしまうものなのでしょうか。そこで今回は、『スゴレン』男性読者へのアンケートをもとに「『こんな子と付き合えたらなぁ』と、男性が恋人に求める性格」をご紹介します。
【１】二人でいるときは甘えてくれる
「好かれているという確信が持てるので」（１０代男性）など、甘えてくれる女性に対し「心を許している」と感じる男性もいるようです。二人きりのときにあえて軽いわがままを言ってみたりすると、男性は「頼られてるな」とはりきってしまうでしょう。
【２】話しているとおもしろいところがある
「自分が新しい一面を引き出せたらうれしい」（３０代男性）など、男性は自分なりの視点で「この子、ほかの子とちょっと違うな」と感じることに喜びを見出すようです。男性から自分のイメージとは異なる性格を指摘されても、むやみに否定しないほうがいいでしょう。
【３】人の気持ちを察して行動することができる
「気配りから優しさや理解が生まれると思う」（１０代男性）など、ちょっとした心遣いを重要視する男性もいるようです。「なんか疲れてない？」と、相手が感じていそうなことを先にこちらから口にすることで、男性は気を使ってくれていると実感するでしょう。
【４】仕事や趣味を優先することがあっても怒らず、理解がある
「わかってもらえないと、自分を否定された気分になる」（２０代男性）など、仕事や趣味を自分の重要な要素と考える男性は多いようです。男性の仕事や趣味がよくわからない分野であっても、関心を持って気になったポイントを質問してみるといいでしょう。
【５】いつも笑顔で会話も弾み、一緒にいて楽しい
「一緒にいて笑いが絶えない関係が理想」（２０代男性）など、二人でいるときのノリやムードを大切にする男性も多いようです。おもしろい話を期待されているのではないので、笑顔で男性の話を受け入れ、自分の言葉で話すだけで、男性は充実感を覚えるでしょう。
【６】自分が悪いときにはちゃんと怒ってくれる
「自分のことを思ってくれていると感じる」（３０代男性）など、ただ甘やかされるより、自分が悪いときはきちんとしかってもらいたいと思う男性もいるようです。普段は笑顔で優しく振る舞いながら、たまに問題点を指摘したりすると、男性の心に響くでしょう。
【７】わがままで相手に依存するようなことがない
「最初はかわいくても、だんだんうっとうしくなりそう」（２０代男性）など、女性に振り回されることを恐れる男性もいるようです。相手の話を聞かず、自己完結した理屈を持ち出すと、男性に心理的な負担を感じさせてしまうかもしれません。
【８】大らかでのんびりしたところがある
「気を許せる疲れない相手がいいので」（３０代男性）など、長く一緒にいても窮屈さを感じさせない性格を女性に求める男性も多いようです。几帳面な部分も大切ですが、あまりに計画的すぎたり、潔癖さを感じさせたりすると、男性は息苦しくなってしまうので注意が必要です。
【９】相手を思いやる優しさがある
「心の温かさが感じられる子は大事にしようと思う」（２０代男性）など、思いやりのある女性は男性から愛されやすいようです。特に、落ち込んでいるときにそばで勇気づけたり、じっと話を聞いたりしてあげると、男性はキュンとくるでしょう。
ほかにも「『こんな子と付き合えたらなぁ』と、男性が恋人に求める性格」はあるでしょうか。皆さんのご意見をお待ちしております。（ＢＬＯＣＫＢＵＳＴＥＲ）
