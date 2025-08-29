黒の代わりに引き締める「白に似合うグレー」夏らしく軽やかにシックなスタイルを楽しむなら、モノトーンを「薄める」発想の「白＋グレー」のコーディネートを。重みをとり払いながら、知性と親近感も手に入る、いいことづくしの新たなモノトーンをご提案。白の甘さに寄り添いながらクールダウン足しながらにして引き算が見込める。カジュアルなグレーの生かし方見慣れたグレースエットも、白ワンピをリアルに引き寄せるための小物