「グレーが入ると上手くいく」涼しくてキレイなコーディネートのつくり方

黒の代わりに引き締める「白に似合うグレー」

夏らしく軽やかにシックなスタイルを楽しむなら、モノトーンを「薄める」発想の「白＋グレー」のコーディネートを。重みをとり払いながら、知性と親近感も手に入る、いいことづくしの新たなモノトーンをご提案。







白の甘さに寄り添いながらクールダウン

足しながらにして引き算が見込める。

カジュアルなグレーの生かし方

見慣れたグレースエットも、白ワンピをリアルに引き寄せるための小物のような役回りとして新抜擢を。むやみにかわいさを打ち消さず、無理なく甘さを落ち着かせる。白となじませるように無造作に足したスエットが、そのさじ加減を教えてくれる。







正統なレイヤードに適したなごませ方

まじめな白が許容する

「手抜きじゃない」美形スエット

テーラードジャケットにシャツ。隙のない白の発色を適度に引き立てながら力が抜ける、グレースエットの力量を再認識。美形のスエットのテンションに合わせた「白シャツの着くずし」程度のハズしが許容範囲。







あいまいだから行きすぎないモード感

白と「つかず離れず」なグレーだから

質感だけで遊ぶ選択を

モードなグレーコートにふさわしい、透け感をともなう白Tを。主張のある質感のコートは、黒だと光沢がやや目につく。より浅いグレーなら、ALL白に添えても力むことないモード感が成立。







簡単に大人っぽさが増す秘訣

