「合わせやすい・スタイルUP・疲れない」スニーカー存在感を放つボリューミィなソールは、それ自体に奥行きがあるから、はくだけで簡単にコーディネートにメリハリが出せる便利なタイプ。そんな「ハイソール」スニーカーの名品集。これからはヒールよりも「ソール」 スタイルUPに直結する「歩きやすくて疲れない」スニーカーOAO「伝統素材が生み出す美配色」黒スニーカー／OAO（OAOサポートセンター）生地の色によって織り方や製