あくまで自然。ふんわり香る匂いに、ついつい振り返ってしまう。いくらフレグランス自体がいい匂いでも、つけ方によって全くその香りの感じ方は違ってくるもの。理想はさりげなくほのかに香る清潔な匂い。いつもの香水のつけ方が実は誤っていることも？【香水をつける適量は？】たくさんつけたからといって持続時間は長くなりません。例えばオーデコロンは香りが弱いので、2〜3プッシュ程度。他の種類は1ヵ所1プッシュにとどめ、2