¡Ú¥×¥ì¥¼¥ó¥È±þÊç´ü´Ö¡§2025Ç¯6·î9Æü¡Ê·î¡Ë18:00 ¡Á2025Ç¯6·î23Æü¡Ê·î¡Ë17:59Ëø¡Ûplus eau¡Ê¥×¥ê¥å¥¹¥ª¡¼¡Ë¤«¤éÁÖ¤ä¤«¤ÇÆ©ÌÀ´¶°î¤ì¤ë¡Ø»çÍÛ²Ö¥·¥ê¡¼¥º¡Ù¤¬¡¢2026Ç¯6·î¾å½Ü¤è¤ê¿ôÎÌ¸ÂÄêÈ¯ÇäÃæ¡£¥Ö¥é¥ó¥É¤òÂåÉ½¤¹¤ëÀ½ÉÊ¡Ö¥á¥í¥¦¥·¥ã¥ó¥×¡¼¡õ¥á¥í¥¦¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥È¡×¡Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¥ê¥Ú¥¢¡×¤¬¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ê½é²Æ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë»çÍÛ²Ö¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¸ÂÄê¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¤È¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢²Æµ¨¸ÂÄê¡Ø»çÍÛ²Ö¥·¥ê¡¼¥º¡ÙÁ´À½ÉÊ