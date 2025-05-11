トイレ中に荷物が届いたり...元配達員が描く宅配の裏話に共感の声Walkerplus

トイレ中に荷物が届いたり...元配達員が描く宅配の裏話に共感の声

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 漫画家がTwitterに投稿した、宅配便の珍エピソードを紹介している
  • トイレに入っているときに限って宅配便が来る」というシチュエーション
  • 冗談で「狙ってるんですよ」と返すこともあるそうだが、本人は知らないそう
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