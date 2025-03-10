¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Î¹Àè¤Ç¤ÎÄ«»ÙÅÙ¡£¥³¥¹¥á¤Î¿ô¤Ï¤Ê¤ë¤Ù¤¯¾¯¤Ê¤¯¤·¤¿¤¤¤±¤ì¤É¡¢Éþ¤äÍ½Äê¤Ë±þ¤¸¤Æ»È¤¤Ê¬¤±¤é¤ì¤ëÉý¤âÍß¤·¤¤¡£Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¤Î¤Ë²Ä°¦¤²¤â¤¢¤ëÉþ¹¥¤­¤Î½÷À­¤òÁÛÄê¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¥Ý¡¼¥Á¤ÎÃæ¿È¤È¥á¥¤¥¯¤ò¤Î¤¾¤­¸«¡£¡ÚÁª¤Ó¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û ¤¢¤¿¤¿¤«¤Ê¼Á´¶¤Î¥ì¥¤¥ä¡¼¥É¢¢¿§¤Ï¤Þ¤¸¤á¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¥Ï¥º¤·¤¿¤¤¢¢°¦¤é¤·¤µ¤ÈÉÊ¤Î¤è¤µ¤òËº¤ì¤Ê¤¤¢¢¥È¥ì¥ó¥É¥­¥ã¥Ã¥ÁÎÏ¤âÈ´·²¥Ë¥Ã¥È¤Î¤Õ¤ó¤ï¤ê´¶¤È¡ÖÆ±·Ï¥Á¡¼¥¯¤Î¥ê¥ó¥¯¡×¥Ë¥Ã¥È 9,900±ß¡¿¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë ¥¹