来週（2025年1月6日〜1月12日）の【水瓶座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。🌼【今週の12星座占い】2024年12月30日〜2025年1月5日｜総合運＆恋愛運TOP３『恋愛面では相手の理想を受け入れましょう』｜総合運｜★★☆☆☆全体的に大きな動きをとらず、おとなしくしておくと良いです。目立つ行動を