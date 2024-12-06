セブンイレブンでは2024年12月6日現在、雪景色を彷彿とさせるホリデーシーズンにぴったりな新作スイーツが登場しています。「生クリーム好きにはたまらない」「美味しすぎて革命」「思ったよりクドくなくてとても美味」「雪のように軽い食感がクセになる」と、SNSでも注目の2品を入手したので、詳しくレビューしていきます。クリーム好きの夢がそこに...・ミニかまくら（388円）たっぷりのホイップクリームの中には、スポンジ、バ