来週（2024年11月18日〜11月24日）の【獅子座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。🌼【今週の12星座占い】2024年11月11日〜11月17日｜総合運＆恋愛運TOP３『無理のない環境を作っていきましょう』｜総合運｜★★★☆☆知らず知らずの内に視野が狭くなってしまう時です。ベストだと思っていた行動が裏