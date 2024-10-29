和食チェーンの大戸屋は、2024年11月1日9時から12月5日まで、「まんぷく袋」の事前ネット予約を受け付けます。「特盛」と「大盛」の２種類から選べる！11月1日9時から、限定商品や限定クーポン券の入った「まんぷく袋特盛」「まんぷく袋大盛」の事前ネット予約を開始します。【まんぷく袋特盛】・大戸屋オリジナルてぬぐい×1枚（指定できません）・七福味×1箱（2個セット）・まんぷくーぽん×2冊（6000円分）・大戸屋特製