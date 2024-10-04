誰ともカブらない「珍しい香り」香りはまとうその人の「イメージ」をも作る要素。誰ともかぶらない香りをまとえる、カスタマイズできるものから、独自の香りを演出する名品。注目ブランドの新作「忘れられない」香りミスティックブリス 100mL 28,600円／Goldfield & Banks（ノーズショップ）豪州発の香水メゾンブランド「ゴールドフィールド アンド バンクス」。イチジクやカシスに、スパイシーさやさわやかさも加えた奥深い