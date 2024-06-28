浮気中の男性は彼女にバレないようにと細心の注意を払っているようで、意外と抜けている部分もあります。そこで今回はほぼ浮気確定と言うべき、浮気中の男性が無自覚に出してしまう「サイン」を紹介します。スマホを放置しなくなる彼氏と２人で部屋にいる時、彼氏がスマホをどこに置いているか把握していますか？浮気中の場合、かなりの確率で彼女の前でスマホを放置しなくなるもの。普段はテーブルや机の上に置きっぱなしにしてい
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