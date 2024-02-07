ダイエットに取り組むなら、ダイエットを通して「理想体重をキープする方法」を身につけていきたいところ。そこで参考にしたいのが、『真心が届く〜僕とスターのオフィス・ラブ！？〜』『トッケビ〜君がくれた愛しい日々〜』などで知られる韓国の人気女優ユ・インナが実践しているダイエット習慣です。食欲を断ち切るために「食べたくなったらすぐ食べる」ユ・インナは「食べたいものができるとそれを実際に食べるまでずっとその食