ºÂ¤ê»ÑÀª¤ÏÎ©¤Á»ÑÀª¤è¤ê¤âÂÎ¤Ø¤ÎÉéÃ´¤¬Âç¤­¤¯¡¢¼ó¤ä¸ª¡¢ÇØÃæ¤Ê¤É¤Î¶ÚÆù¤¬¶Å¤ê¸Ç¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢ºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤¬Ä¹¤¤Êý¤Û¤ÉÇ­ÇØ¤äÆâ´¬¤­¸ª¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤¬É½¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¡£¤½¤³¤Ç½¬´·¤ËºÎ¤êÆþ¤ì¤¿¤¤¤Î¤¬¡ÖÀÔÃìµ¯Î©¶Ú¡×¤ä¡ÖÁÎË¹¶Ú¡×¤Ê¤É¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¹¤ë´ÊÃ±¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤Ç¤¹¡£Ç­ÇØ¤äÆâ´¬¤­¸ª¤Î²þÁ±¤È¤È¤â¤ËÈþ¶»¸ú²Ì¤â´üÂÔ¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£&#127804;Æó¤ÎÏÓ¡õ¸ª¼þ¤ê¤Î°ú¤­Äù¤á¤Ë¡£Â³¤±¤ë¤Û¤É¡ÚìÔÆù¤ÎÉÕ¤­¤Ë¤¯¤¤¾åÈ¾¿È¤ËÆ³¤¯¡Û´ÊÃ±½¬´· 