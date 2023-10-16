あなたの彼氏や旦那さんが「浮気をしているかも…」と感じたら、黙って見過ごすわけにはいきません。でも、あなたから疑いの目を向けられていることに勘づくと、途端に関係に亀裂が生じる可能性も。そこで今回は、浮気男にバレずに「不貞の証拠をつかむ」方法を紹介します。｜靴下の裏をチェック浮気をする男性は念入りに証拠を残さないように気をつけています。でも、そんな男性が身に着けている物の中で最も無防備になりやすいの