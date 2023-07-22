クマやシミ、ニキビ跡など肌悩みをカバーするコンシーラー。コンシーラーは実は手で塗るよりもブラシを使うほうが格段にきれいになじませることができる。今回は用途別のブラシの種類や使い方をウエダ美粧堂・植田良子氏が解説。【写真】メイクブラシで「北川景子」に大変身？切れ長猫目アイメイク■コンシーラーブラシの種類コンシーラーブラシは、筆の形や毛質の違いに特徴があり、カバーしたい範囲や肌悩みに合わせて使い