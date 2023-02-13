好き！と思ってアプローチしてみたけどイマイチしっくりこない。お互いの相性が悪いと、時間をムダにしてしまった......と後悔することも。あなたと相性が悪いのはどんなタイプの人でしょうか。またその人と上手くおつきあいするためには？そこで今回は、星座別にそれぞれ「相性の悪い男性の特徴」をご紹介します！■てんびん座誰にでもフレンドリーで、初対面から仲良くなってしまうくらい人づきあいに長けているてんびん座さん。