大学受験の際に「浪人」という道を選ぶことは珍しいことではありません。芸能界にも現在の成功を手にする前に、ひたむきに勉強に打ち込む浪人時代を過ごした経験のある有名人が少なくないようです。そこで今回は、実は浪人経験があると知って驚いた有名人は誰なのかについてアンケートを行い、ランキングにしてみました。3位二階堂ふみ2位安住紳一郎1位？？？⇒全てのランキング結果を見たい方はこちら！3位は「二階堂ふみ」