¡Ö¿å¥°¥ßÆñÌ±¤¹¤®¤Æ¡×¡Ö¤º¤Ã¤ÈÁÜ¤·µá¤á¤Æ¤¿¡×¡Ö¤ä¤Ã¤È½ä¤ê²ñ¤¨¤Þ¤·¤¿¡×......SNS¤Ç¤³¤ó¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢UMAÌ£³ÐÅü¤Î¥°¥ß¥­¥ã¥ó¥Ç¥£¡Ö¿å¥°¥ß µðÊö¡×¡£µ­¼Ô¤Ï2022Ç¯7·î¾å½Ü¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ä¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ò10Å¹ÊÞ½ä¤Ã¤Æ¤è¤¦¤ä¤¯¹ØÆþ¤Ç¤­¤Þ¤·¤¿¡£¤×¤Ë¤×¤Ë¤ÇÀäÌ¯¤ÊÃÆÎÏ¡Ö¿å¥°¥ß µðÊö¡×¤Ï¡¢¥á¡¼¥«¡¼¤¬Æ©ÌÀ´¶¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¤·¤º¤¯·¿¤Î¥°¥ß¤Ç¤¹¡£´°Á´¤ÊÆ©ÌÀ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Æ©ÌÀ¤Ë¶á¤¤È¾Æ©ÌÀ¤Ç¡¢Æ©¤±´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤×¤Ë¤×¤Ë¤È¤·¤¿¼ê¿¨¤ê¤Ç¤¹