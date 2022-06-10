ビスケット菓子「たべっ子どうぶつ」のコンセプトカフェ「たべっ子どうぶつカフェスタンドOmotesando」が、表参道に期間限定オープン。期間は2022年7月5日(火)から8月21日(日)まで。「たべっ子動物」モチーフのスイーツ＆カフェメニューギンビスのロングセラー商品「たべっ子動物」は、かわいい動物のフォルムと"サクサク”と軽やかな食感が特徴の人気ビスケットだ。今回はそんな「たべっ子動物」をテーマにした限定カフェスタンド