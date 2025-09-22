¡Ö°­µ¤¤¬¤Ê¤¤°ì¸À¤¬¡¢Áê¼ê¤ÎÃÏÍë¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤è¤¯¤¢¤ë¤³¤È¡£Ã±½ã¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¡¢°Õ³°¤ÈÁ¡ºÙ¤Ê°ìÌÌ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃËÀ­¤ÏÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢°ìÈÌÃËÀ­¤ÎÀ¼¤ò»²¹Í¤Ë¡Ö·ã¥®¥ì³ÎÄê¡ªÀäÂÐ¤ËÆ§¤ó¤Ç¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤ÃË¤ÎÃÏÍë¥ï¡¼¥É¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¡Ú£±¡ÛÅÜ¤ê¤òÇã¤¦ÆóÂò¡Ö»Å»ö¤È»ä¡¢¤É¤Ã¤Á¤¬ÂçÀÚ¡©¡×¡Ö¤½¤ó¤Ê¤ÎÈæ¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¡×¡Ê20ÂåÃËÀ­¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢°¦¾ð¤ò³Î¤«¤á¤ë¤¿¤á¤Î¼ÁÌä¤â¡¢Èæ