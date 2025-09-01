「クールビューティ」という言葉に表されるように、スマートで知的な雰囲気の女子に惹かれる男子もいるようです。では、具体的に、どこに魅力があるのでしょう。今回は『スゴレン』男性読者への調査を元に「『クールな女子』に男子が心を惹かれる理由９パターン」を紹介します。【１】男子に媚びているところがなく、彼女になったとき安心できるから「真剣な交際を考えれば、身持ちの堅い人」（２０代男性）というように、「落ち着