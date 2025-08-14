彼女が他の男に目移り？！行動に現れるシグナル９パターン
残念なことですが、どんな彼女でもほかの男性に目移りしてしまう可能性はあります。そんなとき、いち早く察知することができれば、本格的な心変わりを防げるかもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身女性249名に聞いたアンケートを参考に「彼女がほかの男性に目移りしている『不吉なシグナル』」をご紹介します。
【１】「別れるって言ったらどうする？」と試すような質問をする
「もう無理かなあと思ったら、聞いちゃうかも」（20代女性）というように、別れ話の前段階として彼氏の反応を見るケースです。理由はどうあれ、試されていることは確かなので、「絶対イヤだ」「考えたくもない」など、「あり得ない状態だ」ということを強調しましょう。
【２】明らかにメールや電話の回数が少なくなる
「興味が失せてくると、どうしても…（苦笑）」（20代女性）というように、多くの場合、連絡の頻度は好意に比例するようです。「最近いつも自分から連絡しているな」と感じたら、危険信号と捉えていいのではないでしょうか。
【３】それまでのキャラにない趣味やスポーツをはじめる
「好きな人と同じことがしたくなる」（20代女性）というように、気になる男性に影響を受け、新しいことをはじめる女性もいるようです。きっかけがまったく別のところにある可能性もあるので「オレもやってみようかな」などと言い、彼女の反応を見てみましょう。
【４】「今さら？」と感じるようなキツいダメ出しが増える
「彼氏の嫌なところが目につくようになります（苦笑）」（20代女性）というように、ほかの男性に目移りしたことで、彼氏の欠点を許せなくなってしまうケースです。「どうしてあなたは○○してくれないの？」などと誰かと比べるような発言があった場合、心変わりの可能性が高いと思っていいでしょう。
【５】お泊りデートに誘っても理由をつけて断る
「気になる人がいると、彼氏とそういうことをする気になれない」（20代女性）というように、女性は男性以上にスキンシップに愛情を求めるため、手をつないだり、キスをしたりするのも嫌になることがあるようです。急に態度が変わったと感じたら、思い出のデートスポットに行くなどして、愛情をよみがえらせる努力をしましょう。
【６】デート中も頻繁に携帯電話をチェックする
「何か来てるかも…と思うと、デートに集中できない」（10代女性）というように、ほかの男性からの連絡が気になって、つい何度も携帯を見てしまうケースです。「誰かから電話でも来る約束なの？」などと聞くと、彼女もハッとするのではないでしょうか。
【７】「どれくらい好き？」など愛情をはかろうとする
「相手からアタックされてる場合は、比べるようなことしちゃうかも」（20代女性）というように、彼氏以外の男性からの告白に悩んでいる女性は、「どちらのほうが愛してくれるのか」を比べたがるようです。まずは「オレ以上に好きな男はいないと思う」と精一杯の愛情を示しましょう。
【８】一緒に出かけた相手のことを「友達」と曖昧に説明する
「浮気してなくても、男の人の名前は出しにくい」（20代女性）というように、友達以上の関係でなくても、意識している男性の名前は自然とぼかす女性が多いようです。「友達って？」と聞いてみて、さらに「知らない人だよ」などとごまかすなら、危険度が高いと思っていいでしょう。
【９】急によく話題に出るようになった男子がいる
「好きな人のことはつい話しちゃう」（20代女性）というように、女性は意外と大胆なので、彼氏に好きな男性の話をすることも少なくないようです。彼女の話に注意深く耳を傾けていれば、最近どんな相手と親しくしているかわかるのではないでしょうか。
「何かいつもと違うな」と感じる彼女の言動の裏には、目移りや心変わりが隠れていることがあるようです。おかしいと思いつつ放置するのではなく、愛情を取り戻す努力に注力しましょう。（小倉志郎）
【調査概要】
期間：2014年1月14日（火）から21日（火）まで
対象：合計249名（10代、20代の独身女性）
地域：全国
方法：インターネット調査
【１】「別れるって言ったらどうする？」と試すような質問をする
「もう無理かなあと思ったら、聞いちゃうかも」（20代女性）というように、別れ話の前段階として彼氏の反応を見るケースです。理由はどうあれ、試されていることは確かなので、「絶対イヤだ」「考えたくもない」など、「あり得ない状態だ」ということを強調しましょう。
「興味が失せてくると、どうしても…（苦笑）」（20代女性）というように、多くの場合、連絡の頻度は好意に比例するようです。「最近いつも自分から連絡しているな」と感じたら、危険信号と捉えていいのではないでしょうか。
【３】それまでのキャラにない趣味やスポーツをはじめる
「好きな人と同じことがしたくなる」（20代女性）というように、気になる男性に影響を受け、新しいことをはじめる女性もいるようです。きっかけがまったく別のところにある可能性もあるので「オレもやってみようかな」などと言い、彼女の反応を見てみましょう。
【４】「今さら？」と感じるようなキツいダメ出しが増える
「彼氏の嫌なところが目につくようになります（苦笑）」（20代女性）というように、ほかの男性に目移りしたことで、彼氏の欠点を許せなくなってしまうケースです。「どうしてあなたは○○してくれないの？」などと誰かと比べるような発言があった場合、心変わりの可能性が高いと思っていいでしょう。
【５】お泊りデートに誘っても理由をつけて断る
「気になる人がいると、彼氏とそういうことをする気になれない」（20代女性）というように、女性は男性以上にスキンシップに愛情を求めるため、手をつないだり、キスをしたりするのも嫌になることがあるようです。急に態度が変わったと感じたら、思い出のデートスポットに行くなどして、愛情をよみがえらせる努力をしましょう。
【６】デート中も頻繁に携帯電話をチェックする
「何か来てるかも…と思うと、デートに集中できない」（10代女性）というように、ほかの男性からの連絡が気になって、つい何度も携帯を見てしまうケースです。「誰かから電話でも来る約束なの？」などと聞くと、彼女もハッとするのではないでしょうか。
【７】「どれくらい好き？」など愛情をはかろうとする
「相手からアタックされてる場合は、比べるようなことしちゃうかも」（20代女性）というように、彼氏以外の男性からの告白に悩んでいる女性は、「どちらのほうが愛してくれるのか」を比べたがるようです。まずは「オレ以上に好きな男はいないと思う」と精一杯の愛情を示しましょう。
【８】一緒に出かけた相手のことを「友達」と曖昧に説明する
「浮気してなくても、男の人の名前は出しにくい」（20代女性）というように、友達以上の関係でなくても、意識している男性の名前は自然とぼかす女性が多いようです。「友達って？」と聞いてみて、さらに「知らない人だよ」などとごまかすなら、危険度が高いと思っていいでしょう。
【９】急によく話題に出るようになった男子がいる
「好きな人のことはつい話しちゃう」（20代女性）というように、女性は意外と大胆なので、彼氏に好きな男性の話をすることも少なくないようです。彼女の話に注意深く耳を傾けていれば、最近どんな相手と親しくしているかわかるのではないでしょうか。
「何かいつもと違うな」と感じる彼女の言動の裏には、目移りや心変わりが隠れていることがあるようです。おかしいと思いつつ放置するのではなく、愛情を取り戻す努力に注力しましょう。（小倉志郎）
【調査概要】
期間：2014年1月14日（火）から21日（火）まで
対象：合計249名（10代、20代の独身女性）
地域：全国
方法：インターネット調査