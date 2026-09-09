「雪見だいふく」がお月見仕立てに。新宿で特別なカスタマイズイベントも開催！

ロッテは、2026年9月上旬から10月上旬ごろまで、「雪見だいふく 秋限定お月見仕立て」を期間限定で販売しています。

レアパッケージもあるよ

お月見シーズンにぴったりの、おもちの色が"月"をイメージした黄色い「雪見だいふく」が期間限定で登場しています。ふたを開けると、まるで満月のような黄色い雪見だいふくが現れます。

コクのあるバニラアイスを、ふっくらとやわらかい黄色いおもちで包んでいて、アイスながらやわらかい食感を楽しめます。

パッケージは全4種類。雪見うさぎがお月見をしている様子や、稲穂を持っている様子、餅つきしている様子の3種類に加え、商品名が「月見だいふく」になっているレアバージョンもあるとのこと。

また、9月25日から27日までの3日間、東京の新宿住友ビル「三角広場」で、体験型のお月見イベント「雪見だいふく みんなでお月見会」を初開催。

日本の伝統的な秋の風物詩"お月見"を、雪見だいふくとともに現代風に楽しめる体験型イベントです。天候を気にせず楽しめる屋内全天候型の会場内に、シンボルの「巨大な月」のオブジェが設置され、幻想的な空間の中で雪見だいふくの新たなおいしさや、体験型のコンテンツを楽しめます。

会場では、6月から中目黒で期間限定オープンしているカスタマイズ専門カフェ「my雪見だいふく」が、本イベント限定の特別仕様で三角広場に登場。

本会場限定のアイスを自由に選んで組み合わせられ、自分好みにカスタマイズした、世界に1つだけの「my雪見だいふく」を、スタッフがその場で"手づつみ"してくれるので、包みたてならではの、やわらか・もちもち食感を楽しめます。

またイベントのラストには、スペシャル企画「お月見ランタン打上げ体験」を実施。願い事を書いたLEDランタンを一斉に空へ浮かべて、会場全体があたたかな光に包まれる幻想的な空間が創出され、秋の夜長に特別な思い出を残せそうです。

加えて、雪見だいふくの伸びるおもちにちなみ、本格的な「餅つき体験」を行います。子どもから大人まで、みんなで掛け声を掛け合いながら楽しめるアクティビティとなっています。

■イベント概要

会場：新宿住友ビル 三角広場（東京都新宿区西新宿2丁目6-1）

営業時間：9月25日 18時から21時まで

9月26日・27日 11時から14時まで／14時30分から17時30分まで／18時から21時まで

入場チケット：昼の部／夜の部ともに各500円（未就学児は無料）

夜の部 お月見ランタン付き入場券 4000円

昼の部は2部入れ替え制です。

チケットの購入など、詳しくは「みんなでお月見会」特設サイトで確認できます。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部