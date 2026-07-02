デニーズ「おこさまメニュー」が破格の50円！7月2日限定のお得なクーポンをアプリで配信中。
ファミリーレストランのデニーズは、2026年7月2日に「おこさまメニュー」7品が50円になるアプリ限定クーポンを配信しています。
親子での外食をお得に
デニーズは、毎月2日と22日限定で対象のおこさまメニューが50円になるクーポンを公式アプリで配信。7月2日も対象です。
50円で食べられる、対象のおこさまメニューは以下の通り。
・おこさまランチ（通常価格704円）
・おこさまハンバーガー（通常価格704円）
・おこさまカレー（通常価格605円）
・おこさまオムライス（通常価格594円）
・おこさまラーメン（通常価格594円）
・おこさまうどん（通常価格539円）
・おこさまパンケーキ（通常価格539円）
いずれもゼリー付きです。店舗により取扱いのないメニューがあります。
クーポンの利用は小学生まで。子ども1人につき1枚まで利用できます。
子どもが複数いる場合は、すべて異なるクーポンを利用する必要があります。
あいにくの雨......という地域も多い今日ですが、親子で外食を考えている人は候補に入れてみても良さそうです。
※価格はすべて税込です。
※画像は公式サイト・公式Xより。
東京バーゲンマニア編集部