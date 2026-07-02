デニーズ「おこさまメニュー」が破格の50円！7月2日限定のお得なクーポンをアプリで配信中。

ファミリーレストランのデニーズは、2026年7月2日に「おこさまメニュー」7品が50円になるアプリ限定クーポンを配信しています。

親子での外食をお得に

デニーズは、毎月2日と22日限定で対象のおこさまメニューが50円になるクーポンを公式アプリで配信。7月2日も対象です。

50円で食べられる、対象のおこさまメニューは以下の通り。

・おこさまランチ（通常価格704円）

・おこさまハンバーガー（通常価格704円）

・おこさまカレー（通常価格605円）

・おこさまオムライス（通常価格594円）

・おこさまラーメン（通常価格594円）

・おこさまうどん（通常価格539円）

・おこさまパンケーキ（通常価格539円）

いずれもゼリー付きです。店舗により取扱いのないメニューがあります。

クーポンの利用は小学生まで。子ども1人につき1枚まで利用できます。

子どもが複数いる場合は、すべて異なるクーポンを利用する必要があります。

あいにくの雨......という地域も多い今日ですが、親子で外食を考えている人は候補に入れてみても良さそうです。

※価格はすべて税込です。

※画像は公式サイト・公式Xより。

東京バーゲンマニア編集部