山崎賢人がオーディオ機器ブランド「EDIFIER」の新CM発表会に登場！注目製品の魅力を語る
2026年6月18日、都内にて、ブランド誕生30周年を迎えるオーディオ機器ブランド「EDIFIER」の新CM発表会が開催され、ブランドアンバサダーに就任した俳優・山崎賢人さん(※崎=たつさき)が登壇した。
【写真】ブランドキャラクターに就任した俳優・山崎賢人さんと、中国本社トップであるEDIFIER Global グループ CTO兼製品開発統括責任者の温莘(おん・いく)Stanleyさん(写真右から)
同発表会では、幅133ミリのコンパクトな筐体ながら、総合出力100ワット(RMS)を実現したデスクトップスピーカー「M90」(4万6980円)が紹介された。同製品は、4インチのミッドバスドライバーと1インチツイーター搭載で、迫力あるサウンドを楽しめるのが特徴。Bluetooth、USB-C接続以外にHDMI入力、光デジタル入力にも対応しており、あらゆるシーンに適応する。
「M90」をチェックした山崎さんは、「カッコイイいいですよね〜。(質感がよく)側面の色もかっこよくて、つい触っちゃいますね」と笑顔に。「インテリアになじむ感じもよくて、音もクリアで(空間全体が音に)包み込まれる感じ。CMの撮影のときもスタジオで音を聞かせていただいていて、リラックスした空気の中でできたのでうれしかったです」と、製品の印象を語った。
また、CM撮影の現場については、「雰囲気もファッションシューティングのようで、ラフな動き、自由な動きもありながら、スタイリッシュにおしゃれに撮っていただいて。自分が分身しているようなカットを撮ったとき、早歩きでスピードを出しながら動いていったのは印象に残っています。できあがったものを見て、すごくカッコイイなと。初めて分身できたのもうれしかったですね(笑)」と振り返った。
ちなみに、趣味が「音楽鑑賞」だという山崎さん。「わりと音楽好きなので、いつでも聴いているというか。起きるときは、起きるためのテンション上げる音楽だったり。昼間は気合を入れたいとき、夜はリラックスしたいときに。音楽はいいですね。ジャンルはオールジャンル。ロックやブルース、ジャズやヒップホップなど。そのときの気分で聴き分けています」と話していた。
そして、“ブランド誕生30周年”にちなんで「30代になって進化していると思うこと」についてもトーク。山崎さんは「アクション」と回答し、「体も元気に動くし、経験してできることとか知識も増えてきたので。頭を使いながら体も動かせるいい時期なのかなと思って。ずっとやってきてよかったな、積み上げてきたからこそ進化できるものってやっぱりあるなと、日々感じています。力を入れてやってきたことなので、これからも強みとして磨いていけたらいいかなと思いますね」と語っていた。
取材・文＝平井あゆみ
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【写真】ブランドキャラクターに就任した俳優・山崎賢人さんと、中国本社トップであるEDIFIER Global グループ CTO兼製品開発統括責任者の温莘(おん・いく)Stanleyさん(写真右から)
同発表会では、幅133ミリのコンパクトな筐体ながら、総合出力100ワット(RMS)を実現したデスクトップスピーカー「M90」(4万6980円)が紹介された。同製品は、4インチのミッドバスドライバーと1インチツイーター搭載で、迫力あるサウンドを楽しめるのが特徴。Bluetooth、USB-C接続以外にHDMI入力、光デジタル入力にも対応しており、あらゆるシーンに適応する。
「M90」をチェックした山崎さんは、「カッコイイいいですよね〜。(質感がよく)側面の色もかっこよくて、つい触っちゃいますね」と笑顔に。「インテリアになじむ感じもよくて、音もクリアで(空間全体が音に)包み込まれる感じ。CMの撮影のときもスタジオで音を聞かせていただいていて、リラックスした空気の中でできたのでうれしかったです」と、製品の印象を語った。
また、CM撮影の現場については、「雰囲気もファッションシューティングのようで、ラフな動き、自由な動きもありながら、スタイリッシュにおしゃれに撮っていただいて。自分が分身しているようなカットを撮ったとき、早歩きでスピードを出しながら動いていったのは印象に残っています。できあがったものを見て、すごくカッコイイなと。初めて分身できたのもうれしかったですね(笑)」と振り返った。
ちなみに、趣味が「音楽鑑賞」だという山崎さん。「わりと音楽好きなので、いつでも聴いているというか。起きるときは、起きるためのテンション上げる音楽だったり。昼間は気合を入れたいとき、夜はリラックスしたいときに。音楽はいいですね。ジャンルはオールジャンル。ロックやブルース、ジャズやヒップホップなど。そのときの気分で聴き分けています」と話していた。
そして、“ブランド誕生30周年”にちなんで「30代になって進化していると思うこと」についてもトーク。山崎さんは「アクション」と回答し、「体も元気に動くし、経験してできることとか知識も増えてきたので。頭を使いながら体も動かせるいい時期なのかなと思って。ずっとやってきてよかったな、積み上げてきたからこそ進化できるものってやっぱりあるなと、日々感じています。力を入れてやってきたことなので、これからも強みとして磨いていけたらいいかなと思いますね」と語っていた。
取材・文＝平井あゆみ
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