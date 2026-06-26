2026年6月18日、都内にて、ブランド誕生30周年を迎えるオーディオ機器ブランド「EDIFIER」の新CM発表会が開催され、ブランドアンバサダーに就任した俳優・山崎賢人さん(※崎=たつさき)が登壇した。

【写真】ブランドキャラクターに就任した俳優・山崎賢人さんと、中国本社トップであるEDIFIER Global グループ CTO兼製品開発統括責任者の温莘(おん・いく)Stanleyさん(写真右から)

「EDIFIER」の新CM発表会が開催


同発表会では、幅133ミリのコンパクトな筐体ながら、総合出力100ワット(RMS)を実現したデスクトップスピーカー「M90」(4万6980円)が紹介された。同製品は、4インチのミッドバスドライバーと1インチツイーター搭載で、迫力あるサウンドを楽しめるのが特徴。Bluetooth、USB-C接続以外にHDMI入力、光デジタル入力にも対応しており、あらゆるシーンに適応する。

【写真】ブランドキャラクターに就任した俳優・山崎賢人さんと、中国本社トップであるEDIFIER Global グループ CTO兼製品開発統括責任者の温莘(おん・いく)Stanleyさん(写真右から)


デスクトップスピーカー「M90」は、4インチのロングストローク アルミミッドバスドライバーと、1インチ シルクドームツイーターを搭載


「M90」をチェックした山崎さんは、「カッコイイいいですよね〜。(質感がよく)側面の色もかっこよくて、つい触っちゃいますね」と笑顔に。「インテリアになじむ感じもよくて、音もクリアで(空間全体が音に)包み込まれる感じ。CMの撮影のときもスタジオで音を聞かせていただいていて、リラックスした空気の中でできたのでうれしかったです」と、製品の印象を語った。

「M90」は、高級感のあるデザインと迫力あるサウンドを兼ね備えた人気モデル


また、CM撮影の現場については、「雰囲気もファッションシューティングのようで、ラフな動き、自由な動きもありながら、スタイリッシュにおしゃれに撮っていただいて。自分が分身しているようなカットを撮ったとき、早歩きでスピードを出しながら動いていったのは印象に残っています。できあがったものを見て、すごくカッコイイなと。初めて分身できたのもうれしかったですね(笑)」と振り返った。

「初めて分身できたのもうれしかった」と笑う山崎さん


ちなみに、趣味が「音楽鑑賞」だという山崎さん。「わりと音楽好きなので、いつでも聴いているというか。起きるときは、起きるためのテンション上げる音楽だったり。昼間は気合を入れたいとき、夜はリラックスしたいときに。音楽はいいですね。ジャンルはオールジャンル。ロックやブルース、ジャズやヒップホップなど。そのときの気分で聴き分けています」と話していた。

そして、“ブランド誕生30周年”にちなんで「30代になって進化していると思うこと」についてもトーク。山崎さんは「アクション」と回答し、「体も元気に動くし、経験してできることとか知識も増えてきたので。頭を使いながら体も動かせるいい時期なのかなと思って。ずっとやってきてよかったな、積み上げてきたからこそ進化できるものってやっぱりあるなと、日々感じています。力を入れてやってきたことなので、これからも強みとして磨いていけたらいいかなと思いますね」と語っていた。

「30代になって進化していると思うこと」について、山崎さんは「アクション」と回答


普段は「ロックやブルース、ジャズやヒップホップなど」オールジャンルで音楽を聴いているそう


最新のBluetooth 6.1技術を搭載したAI音声翻訳付きノイズキャンセリングイヤホン「EvoBuds」なども販売する「EDIFIER」


持ち運びが簡単なハイレゾ対応のワイヤレススピーカー「Edifier MP330」なども販売


取材・文＝平井あゆみ

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