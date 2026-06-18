お見合いの沈黙はどう防ぐ？婚活カウンセラーが教える「予備の質問」とプロフィールの上手な活用法

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ZWEIチャンネル【公式】」が、「【お悩み別カウンセリング】お見合いで沈黙が続いてしまう30代男性…会話を広げるコツとは」と題した動画を公開した。結婚相談所に入会して1ヶ月の30代前半男性が抱える「沈黙になっちゃう」という悩みに、プロのカウンセラーが具体的なアドバイスを送る様子が収められている。



入会1ヶ月で3名とお見合いをしたものの、良い結果に繋がらなかったという男性。面談の中で「お話しが上手くできなくて…『沈黙』になっちゃうのが悩み」と打ち明け、その間が「30秒くらい」にも及ぶと苦戦する現状を吐露した。



この悩みに対し、宮本カウンセラーは「お見合い前にプロフィールの中から10個くらい質問する項目を考えておく」よう提案。「盛り上がらなかった時のために、予備の質問を作っておく」と、沈黙を防ぐための実践的な対策を提示した。また、相手のプロフィールから自分が興味を持った部分を見つけ、「笑顔の絶えない家庭がいいんだ。僕も一緒」と共感を示す姿勢の重要性を説いた。



アドバイスを受けたものの、「あんまりこれ以上…上手くならないかなと思います」と弱音をこぼす男性に対し、カウンセラーは「今度タイミングがあったら、お見合いの練習とかしましょうか」と優しくフォロー。相槌や深掘りの仕方といった会話のテクニックを伝授すると約束した。



動画の後半では、女性からの申し込みを待つ受け身の姿勢だった男性に、自ら申し込む重要性も指南。検索条件を細かく設定してターゲット層を絞るコツを伝え、まずは月に5件の申し込みを行う目標を立てた。面談を終えた男性は、「目をみた時にニコッとしてくれて、思ったことを話しやすい方」とカウンセラーへの信頼を口にした。婚活のリアルな悩みに対し、プロが二人三脚で寄り添う姿が印象的な動画となっている。