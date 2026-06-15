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婚活男性のリアルな本音「価値観が違ってきた」真剣交際から一転、別れを決断した理由

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ZWEIチャンネル【公式】が「【お悩み別カウンセリング】お相手との価値観の違いに悩む30代男性の決断」を公開した。入会からまもなく1年を迎える30代前半の男性がカウンセラーと面談し、「1年以内に成婚するって決めてた」と強い決意を語る様子が収められている。



動画は名古屋店での面談の様子からスタート。数カ月前に真剣交際が終了したという男性に対し、カウンセラーが活動を振り返っての感想を尋ねる。



男性は交際当時の様子について、一緒に住む話まで進んでいたものの、最終的に「価値観が違ってきた」と破局の理由を告白。「そのままを受け入れてほしい」という相手に対し、「ちゃんとしてくれる人が良くて」と自分磨きに対する意識の違いが気になってしまったという。



さらに、週末に行われた別のお見合いのフィードバックも伝えられた。極度の緊張でうまく受け答えができなかったことに加え、相手がアニメ好きだったため話が続かなかったエピソードが語られる。男性は「やっぱ価値観って大事なんだな」と深く頷いた。



その後、話題は男性の今後の活動へ。入会時から「1年以内に成婚する」と決めていたという男性は、「子供が2、3人は欲しくて」と将来のビジョンを明かす。「今ぐらいじゃないとダメかな」と焦りを滲ませる男性に、カウンセラーも「具体的な目標はめちゃくちゃいい」と前向きなエールを送った。



面談を終え、男性は「カウンセラーの人がいるっていうのがすごく良い」と活動への安心感を口にする。新たな出会いに向けて前を向く男性と、それを温かくサポートするカウンセラーの関係性に、婚活における伴走者の重要性が伝わる内容となっている。