買い出しの質が変わる。魔法びん技術を誇る【サーモス】のショッピングバッグが毎日の移動を快適に変えてAmazonで販売中！
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
まとめ買いの必須アイテム。断熱技術のパイオニア【サーモス】による高機能ショッピングバッグが日常を便利に彩りAmazonで販売中！
毎日の買い物で重宝する容量12リットルのショッピングバッグ。魔法びんのパイオニアであるメーカー独自の断熱技術「IsoTec」を搭載し、高い保冷力を実現した。折りたためる軽量設計でありながら、安定感のある平らな底やジッパー付きの構造など、使い勝手を極めた設計が魅力の一品だ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
独自技術の断熱材を採用し、高い保冷効果を維持する。生鮮食品や冷たい飲み物の持ち運びも安心で、温度変化を気にせずスマートに買い物を楽しめる設計だ。
→【アイテム詳細を見る】
使わないときはコンパクトに折りたためるため、バッグの中に入れても場所を取らない。日常の買い物はもちろん、急な荷物が増えた際にも頼りになる存在だ。
開口部にジッパーが付いているため、中身が飛び出す心配がない。中身が見えにくい安心感と、持ち運びのしやすさを両立した実用的な仕様になっている。
→【アイテム詳細を見る】
底面が平らな構造で、購入した商品を安定して入れられる。持ち手もしっかりとしたつくりで、荷物が多いときでも手への負担を抑えて快適に使用できる。
まとめ買いの必須アイテム。断熱技術のパイオニア【サーモス】による高機能ショッピングバッグが日常を便利に彩りAmazonで販売中！
毎日の買い物で重宝する容量12リットルのショッピングバッグ。魔法びんのパイオニアであるメーカー独自の断熱技術「IsoTec」を搭載し、高い保冷力を実現した。折りたためる軽量設計でありながら、安定感のある平らな底やジッパー付きの構造など、使い勝手を極めた設計が魅力の一品だ。
→【アイテム詳細を見る】
独自技術の断熱材を採用し、高い保冷効果を維持する。生鮮食品や冷たい飲み物の持ち運びも安心で、温度変化を気にせずスマートに買い物を楽しめる設計だ。
→【アイテム詳細を見る】
使わないときはコンパクトに折りたためるため、バッグの中に入れても場所を取らない。日常の買い物はもちろん、急な荷物が増えた際にも頼りになる存在だ。
開口部にジッパーが付いているため、中身が飛び出す心配がない。中身が見えにくい安心感と、持ち運びのしやすさを両立した実用的な仕様になっている。
→【アイテム詳細を見る】
底面が平らな構造で、購入した商品を安定して入れられる。持ち手もしっかりとしたつくりで、荷物が多いときでも手への負担を抑えて快適に使用できる。