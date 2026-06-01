繁忙期のための派遣社員なのに…「お正月はお休みさせてください！」→初売りセール初日にメモを残して帰省…まじ？【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
アパレル業界で約10年の接客経験を持つゆき蔵(@yuki_zo_08)さんが、実体験をベースに接客業の闇を描いた漫画が共感を集めている。今回は、繁忙期のために雇った派遣スタッフの非常識な行動を描いた『天然非常識、無垢さん』について制作の裏側を聞いた。
■初売りセール中の衝撃的なバックレ
最大9連休が見込まれる年末年始は、販売接客業にとって息をつく間もない怒濤の繁忙期だ。備えとして派遣スタッフを依頼したものの、やってきた彼女の第一声は｢お正月の三が日は休みます｣だった。現場の空気は凍り、殺気立ったという。
さらに、初売りセールのドタバタのなかで、その派遣スタッフはメモを残して勝手に帰ってしまう。この信じがたいエピソードは全く大げさではなく事実だ。ゆき蔵さんは｢『置き手紙したしオッケー！』という感じだったんでしょうね｣と、悪意なく迷惑行為をする彼女の行動を振り返った。
■採用条件と全く違った実態
初売り初日の早退は生理痛を理由としたが、あっけなく仮病と判明する。ゆき蔵さんは、｢そもそも『休憩いらないです』って提案してくるあたりですでに怪しかったです。お正月の休みを欲しがってもいましたし…｣と以前から不審に思っていたことを明かす。
彼女は接客業の経験があり、遅番や土日祝日の出勤も可能という条件で採用された。4歳児のママであり｢義母と同居していて旦那さんも理解あるので大丈夫です｣と話していたが、実態は全く違っていた。生理を盾に仮病を使うなど、問題児の派遣に振り回される販売現場のリアルが描かれている。おすすめの連載作『女社会の知られざる闇。』とともに、最後まで読んでほしい。
取材協力：ゆき蔵(@yuki_zo_08)
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