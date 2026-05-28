「なんで」「普通は新郎だろ」披露宴の締めのあいさつはまさかの新婦!?固定観念に捉われない“2人らしい”披露宴に驚きつつも納得！【既婚者の作者にも話を聞いた】
婚活中にマッチングアプリで年下男子・こうきと出会ったアイコ。見た目も悪くないし、大手IT企業勤めだし、いいかも!?と思っていたら…一緒に行った食事でまさかの「1円単位のワリカン」をしてきた!!衝撃の“ワリカン男”と、おごられて当たり前な“昭和女”は一見わかりあえないと思いきや、互いに少しずつ理解をしていき、ついには付き合うように。
【本編を読む】
さらに紆余曲折ありながらも、ついに結婚まで辿り着いた2人。結婚式も、新婦が最後にスピーチをして締めるなど、固定観念に捉われない2人らしい内容で…。
古い価値観を引きずっているアラサー婚活女子が、合理主義な理系男子との恋を通じて価値観をアップデートしていくラブコメ作品「『女はおごられて当然』と思ってる昭和引きずり女が、婚活した話」。14巻が発売されたばかりの同作について、作者のコニシ ナツコさんに話を聞いた。
――14巻の制作でこだわられたところ、力を入れたシーンを教えてください。
結婚式はアイコの大きな目標の1つだったので、アイコのドレスやゲストの面々を描くのには力を入れました。自分自身のドレスを選ぶときのように楽しかったです。
――確かに、これまでに出てきた懐かしい面々も登場していて、それも楽しかったです。このキャラクターを登場させようかな、などいろいろ思案されたのでしょうか？
これまでさまざまなキャラクターがアイコとこうきの仲を応援したり(悪気なく)邪魔したりしてきました。その一つひとつが2人の関係を育んできたので、なるべく皆を結婚式のゲストで描きたいなと思いました。どのキャラクターにも愛着があるので大集合させられてうれしかったです！
――披露宴最後の新婦・アイコによるスピーチも、グッときました！このすてきなスピーチの内容は、どのようにして考えられたのでしょうか？
このお話の1つのテーマはアイコの成長だと思っています。「昭和引きずり女」であるアイコがこうきと出会ったことでどう変わったか。その部分をこのスピーチで少し表現できたらなと思って考えました。
「こんな男絶対嫌！」と思っていたアイコが、固定観念を覆してくる年下の彼の言動に惹かれ、価値観が変わっていくさまから目が離せなくなる本作。婚活や結婚の参考になる描写も多いので、結婚を考えている人もぜひ読んでみて！
取材協力：コニシ ナツコ(@natsukoni81)
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さらに紆余曲折ありながらも、ついに結婚まで辿り着いた2人。結婚式も、新婦が最後にスピーチをして締めるなど、固定観念に捉われない2人らしい内容で…。
――14巻の制作でこだわられたところ、力を入れたシーンを教えてください。
結婚式はアイコの大きな目標の1つだったので、アイコのドレスやゲストの面々を描くのには力を入れました。自分自身のドレスを選ぶときのように楽しかったです。
――確かに、これまでに出てきた懐かしい面々も登場していて、それも楽しかったです。このキャラクターを登場させようかな、などいろいろ思案されたのでしょうか？
これまでさまざまなキャラクターがアイコとこうきの仲を応援したり(悪気なく)邪魔したりしてきました。その一つひとつが2人の関係を育んできたので、なるべく皆を結婚式のゲストで描きたいなと思いました。どのキャラクターにも愛着があるので大集合させられてうれしかったです！
――披露宴最後の新婦・アイコによるスピーチも、グッときました！このすてきなスピーチの内容は、どのようにして考えられたのでしょうか？
このお話の1つのテーマはアイコの成長だと思っています。「昭和引きずり女」であるアイコがこうきと出会ったことでどう変わったか。その部分をこのスピーチで少し表現できたらなと思って考えました。
「こんな男絶対嫌！」と思っていたアイコが、固定観念を覆してくる年下の彼の言動に惹かれ、価値観が変わっていくさまから目が離せなくなる本作。婚活や結婚の参考になる描写も多いので、結婚を考えている人もぜひ読んでみて！
取材協力：コニシ ナツコ(@natsukoni81)
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