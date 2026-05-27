部屋のデッドスペースを有効活用！【アイリスオーヤマ】の大容量オープンラックがAmazonで販売中！
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散らかる本をすっきり収納！【アイリスオーヤマ】のスリムな本棚がAmazonで販売中！
空間を有効活用できるハイタイプの大容量収納棚だ。幅約59.8×奥行約23×高さ約180センチメートルのスリム設計で、壁際を活用し収納力をアップさせる。可動棚により文庫本から青年コミックまでサイズに合わせてすっきり収納でき、リビングやキッチンなど様々な場所で活躍する。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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高さ約180cmのハイタイプで、壁際のデッドスペースを有効活用し、収納力を大幅にアップさせる。スリムな奥行きで場所を取らず、部屋をすっきりと見せながら大容量の収納スペースを確保できる。
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収納物に合わせて動かせる可動棚を備えている。文庫本から青年コミック（B6判）まで、本のサイズに合わせて棚板を調整できるため、無駄なく効率的に収納し、見た目も美しく保つことが可能だ。
全体耐荷重約70キログラムの丈夫な造りで、板の厚さは約1.8センチメートルと頑丈だ。底板が長く設計されており安定性が高く、さらに転倒防止金具も付属しているため、安心して使用できる。
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インテリアに合わせやすいベーシックカラーを採用しており、リビングやキッチンなど、どんな場所にも馴染む。ブラック、ホワイトなど5色のカラーバリエーションから、部屋の雰囲気に合わせて選べる。
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空間を有効活用できるハイタイプの大容量収納棚だ。幅約59.8×奥行約23×高さ約180センチメートルのスリム設計で、壁際を活用し収納力をアップさせる。可動棚により文庫本から青年コミックまでサイズに合わせてすっきり収納でき、リビングやキッチンなど様々な場所で活躍する。
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