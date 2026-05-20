極上のフィット感で深い眠りを誘う【モグ】の抱きまくらが、日々の疲れを癒やし快眠をサポート。Amazonで販売中！
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身体を優しく包み込み体圧を分散させる【モグ】の抱きまくらで、目覚めの爽快感が劇的に変わる。Amazonで販売中！
タツノオトシゴ型の独自フォルムと超微粒子パウダービーズが、どんな寝姿勢にも吸い付くようにフィット。体圧を均一に分散し、身体への負担を軽減する。スポーツウェア素材のカバーは吸水速乾性に優れ、一年中さらりとした快適な肌触りを実現。日々の暮らしに彩りを添える、上質な眠りのパートナーだ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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直径1mm以下の極小ビーズが身体の曲線に合わせて自在に流動する。とろけるような触感でリラックスでき、どんな姿勢でも吸い付くようなフィット感を得られる。
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スポーツウェアにも採用される高機能素材をカバーに使用。吸水速乾性に優れているため、汗をかいてもすぐに乾き、常にさらりとした心地よい肌触りが持続する。
身体の曲線に沿って体圧を均一に分散させることで、睡眠時の身体への負担を軽減する。目覚めるたびに感じる爽快感と、日中のパフォーマンス向上をサポートする。
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国内工場で一つひとつ丁寧に仕上げられた安心の日本製。カバーは取り外して洗濯が可能であり、清潔さを保ちながら長く愛用できる設計となっている。
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