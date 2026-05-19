「電子マネーだよ！」怒鳴る客→見た目で判断不能なレジ事情。結局1番損しているのは客だった【作者に聞く】

「電子マネーだよ！」怒鳴る客→見た目で判断不能なレジ事情。結局1番損しているのは客だった【作者に聞く】