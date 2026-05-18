雨の日も軽やかにお出かけ。上質なツヤと中綿のふっくら感が魅力の【キウ】ハンドバッグがAmazonで販売中！
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コーデに馴染むミニマルなデザイン。機能性と高級感を両立した【キウ】ハンドバッグがAmazonで販売中！
ダウンジャケットのようなふっくらとした質感と、上質なツヤが魅力のバッグ。生地を刷新し、より高級感のある仕上がりを実現した。中綿入りで柔らかな肌あたりに加え、はっ水加工を施しているため急な雨でも安心。軽量で持ち運びやすく、カジュアルからきれいめまで幅広いスタイルに寄り添うユニセックスなアイテムだ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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ダウンジャケットを思わせるふっくらとした中綿入りで、体にやさしくフィットする。柔らかな質感は肩掛け時も快適で、長時間の使用でもストレスを感じにくい。
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表面にははっ水加工が施されており、ちょっとした雨の日でも気兼ねなく使える。天候を気にせず、日常のショッピングや旅行など幅広いシーンで活躍する。
ドローコードでショルダーの長さを自由に調節できるため、持ち方のアレンジが自在。耐荷重12kgとタフな設計で、荷物が多い日も安心して持ち運べる。
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ミニマルで洗練されたデザインは、カジュアルな服装からきれいめなコーデまで自然に馴染む。性別を問わず使えるため、パートナーとの共有にも最適だ。
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ダウンジャケットのようなふっくらとした質感と、上質なツヤが魅力のバッグ。生地を刷新し、より高級感のある仕上がりを実現した。中綿入りで柔らかな肌あたりに加え、はっ水加工を施しているため急な雨でも安心。軽量で持ち運びやすく、カジュアルからきれいめまで幅広いスタイルに寄り添うユニセックスなアイテムだ。
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