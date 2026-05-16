驚異の軽さと強靭さを両立。旅の常識を変える【エース】の大型スーツケースが、今すぐAmazonで販売中！
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長旅のストレスをゼロへ。先進素材を採用した【エース】の高性能スーツケースが、Amazonで販売中！
驚異的な軽さと圧倒的な強さを兼ね備えた、フルスペックの大型スーツケース。10日以上の長期旅行にも対応する100Lの大容量ながら、国際基準の預け入れサイズをクリアしている。日本製ならではの品質と、手厚い10年保証が付帯しており、安心して長く愛用できる逸品だ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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手元のスイッチで簡単に操作できるキャスターストッパーを搭載。電車やバスの移動中など、不意な走行を防ぎたい場面でも安心して荷物を預けられる設計だ。
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ベアリング内蔵のホイールと、体感音量を約30％軽減する特殊キャスターを採用。重い荷物を入れても驚くほど滑らかで静かな走行を実現している。
施錠したまま預け入れが可能なTSダイヤルファスナーロックを搭載。セキュリティ面も万全で、海外旅行でも安心して荷物を預けられる仕様となっている。
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購入後3年間の完全保証「プレミアムケア」に加え、その後7年間の製品保証も付帯。航空会社による破損もカバーする手厚いサポート体制が整っている。
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