気軽で快適な履き心地で、毎日のウォーキングにもぴったり【ニューバランス】のスニーカーがAmazonに登場中‼
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脱ぎ履きも、歩き心地も、ストレスフリー。進化したウォーキングモデル【ニューバランス】のスニーカーがAmazonに登場!
独自のHeel Pillow（ヒールピロー）デザインを採用したレースアップシューズだ。
アスレチックメッシュのアッパー、合成素材のオーバーレイ、Skechers Air-Cooled Memory Foam（スケッチャーズ エアクールドメモリーフォーム）インソール、クッション機能搭載の軽量5GEN（5ジェン）が特長だ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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アウトソールはフレキシブルでトラクション性が高く、快適さを保つ。
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ヒールの高さは3.2センチメートルで、なんと洗濯機洗いが可能。
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気軽で快適な履き心地で、毎日のウォーキングにもぴったりなアイテムだ。
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