面倒な洗い物から解放される。工事不要で即導入可能な【トウシバ】食器洗い乾燥機がAmazonで販売中！
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キッチンが劇的に片付く。設置工事なしで清潔な暮らしを実現する【トウシバ】食器洗い乾燥機がAmazonで販売中！
毎日の食器洗いを劇的に楽にする、タンク式の食器洗い乾燥機だ。分岐水栓の工事が不要なため、届いたその日からすぐに設置して使用できる。W噴射と約75℃の高温水による強力な洗浄力に加え、ヒーター式温風乾燥やUV温風コースで清潔さをキープ。家事の時短と節水を同時に叶える、忙しい家庭の強い味方である。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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分岐水栓の工事が不要なタンク式を採用している。給水カップで水を入れるだけで使用できるため、賃貸住宅や設置場所が限られるキッチンでも手軽に導入が可能だ。
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上下ノズルからのW噴射と約75℃の高温水で、頑固な油汚れもすみずみまで洗浄する。手洗いと比較して使用水量を約6分の1に抑えられる節水設計も魅力だ。
ヒーター式の温風乾燥機能を搭載しており、洗い上がった食器をしっかり乾かせる。送風式よりも温度が高く、手洗いした食器の乾燥機としても活用できる。
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UVライト照射と温風を組み合わせたコースを搭載し、食器をより清潔に保てる。汚れや目的に合わせて選べる7つの洗浄コースで、日々の家事を効率化する。
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