文武両道を叶える最強の相棒。機能性に優れた【アディダス】のバックパックが、毎日の移動を快適に変えてAmazonで販売中！
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タフな環境でも気兼ねなく使える。耐久性と収納力を兼ね備えた【アディダス】のバックパックが、あなたの日常を支えAmazonで販売中！
勉強やスポーツなど、忙しい毎日を送る人に最適なバックパック。多数のポケットで荷物を整理しやすく、ノートPC用のパッド入りスリーブも完備している。底面には耐久性を高めるコーティングが施されており、環境に配慮したリサイクル素材を50%以上使用するなど、機能性とサステナビリティを両立させた頼もしいアイテムだ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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多数のポケットを備えており、マストアイテムを整理して収納できる。ノートPC用のパッド入りスリーブも装備しているため、通学や仕事での持ち運びにも非常に便利だ。
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底面にコーティングを施すことで耐久性を強化した。濡れた床に置いたり、多少ぶつけたりしても傷が付きにくく、アクティブなシーンでも気兼ねなく使用できる。
荷物の量に合わせてボリュームを調整できるコンプレッションストラップを搭載。中身が少ない時でもバッグの形状をスマートに保ち、快適に持ち運ぶことが可能だ。
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リサイクル素材を50%以上使用した環境に優しい設計。廃棄物の削減や資源の有効活用に貢献しており、地球環境への負荷を抑えたいという人にも最適な選択肢だ。
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