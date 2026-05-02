「1色は気に入らないから」2個セットの1本だけ返品要求→自由すぎる客の“あり得ない言い分”にイラッ…【作者に聞く】
【漫画】「驚きの迷惑客」本編を読む
アパレル業界での約10年にわたる実体験をもとに、漫画を描いているゆき蔵(@yuki_zo_08)さん。日々さまざまな客が来店するなか、想像を超える行動をとる「迷惑客」も一定数存在する。今回は、そんな信じられない客についてのエピソードを紹介する。
■2個セットのマニキュア、まさかの返品理由
ある日、ゆき蔵さんが店頭に立っていると、先日2個セットのマニキュアを購入した客に声をかけられた。客はゴソゴソとバッグからおもむろに、セット売りだったマニキュアの1本を取り出し、返品を希望したのだ。
商品はバラ売りではなく、2個1セットで販売し価格も安く設定していたもの。しかし客は「1色は気に入って使っているんですけど、もう1色が気に入らないので返品してください」と言う。片方はすでに使用済みで、もう片方だけを返品したいというあまりにも自由な要求だった。
■悪びれない態度に「知るかーっ！」
驚くゆき蔵さんをよそに、客はいたって普通の顔色で悪びれる様子もない。セットでの返品なら対応できる旨を説明したが、納得していない様子。帰り際に一言「無駄になっちゃうのに…」とつぶやいて帰っていったという。これにはゆき蔵さんも「“知るかーっ！”って感じです。すべてがフリーダムすぎます！」と振り返る。
実話をベースにしたエピソードが満載のゆき蔵さんのブログ「ゆき蔵さんぽ。」。アパレル業界の裏に渦巻く闇の部分を覗けるとあって人気だ。基本的に毎日20時30分、多いときは1日2回(12時、20時30分)更新されているので、ぜひ読んでみてほしい。
取材協力：ゆき蔵(@yuki_zo_08)
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