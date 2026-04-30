¡Ú²Æì¡¦ÆáÇÆ¡Û¥Í¥ª²Æì¥°¥ë¥á¤È¡È¤ä¤Á¤à¤ó¡É¤Ë¤È¤¤á¤¯ÆáÇÆ¡¦Ôä²°¤µ¤ó¤Ý
²Æì¸©ÆáÇÆ»Ô¤ÎÃæ¿´ÃÏ¡¦ËÒ»Ö¤«¤é¤Û¤É¶á¤¤Ôä²°¥¨¥ê¥¢¤Ï¡¢²Æì¤Î¾Æ¤¤â¤ÎÊ¸²½¤¬¿§Ç»¤¯»Ä¤ë³¹¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢²Æì¤½¤Ð¤Î¿Íµ¤Å¹¤ä¥¯¥é¥Õ¥È¥Ó¡¼¥ë¤Î¾úÂ¤½ê¤âÃÂÀ¸¤·¡¢³¹Êâ¤¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥¨¥ê¥¢¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Ï¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¤¿ÆáÇÆ»ÔÂè°ìËÒ»Ö¸øÀß»Ô¾ì¤òµ¯ÅÀ¤Ë¡¢ÏÃÂê¤Î²Æì¥°¥ë¥á¤ò³Ú¤·¤ß¡¢Ôä²°¤ä¤Á¤à¤óÄÌ¤ê¤ò¤Î¤ó¤Ó¤ê¤ÈÊâ¤¯»¶ºö¥³¡¼¥¹¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¼«Ê¬¤ÎÌ¾»É¤ò»ý¤Ä¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¸¤¤Î¥´¥ó¡£¹Êó¡¦Ìþ¤ä¤·Ã´Åö¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢¡È¹©Ë¼¥¤¥ó¥¿¡¼¥Õ¥©¥ó¡É¤Î¸ª½ñ¤¤â
¡Ú¥ë¡¼¥È¤È½êÍ×»þ´Ö¡ÛÆáÇÆ»ÔÂè°ìËÒ»Ö¸øÀß»Ô¾ì¡ÁÌó6Ê¬¡ÁEIBUN Tsuboya¡ÁÌó3Ê¬¡ÁÔä²°¤Î¤¤¤ê¤°¤Á¡¦Ôä²°¤ä¤Á¤à¤óÄÌ¤ê¡ÁÌó6Ê¬¡ÁMAHOWBREW
¢£Åç¤Î¿©ºà¤ä¥í¡¼¥«¥ë¥Õ¡¼¥É¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤¹¤ë¡È²Æì¤ÎÂæ½ê¡É¡½¡½¡ÖÆáÇÆ»ÔÂè°ìËÒ»Ö¸øÀß»Ô¾ì¡×
ÆáÇÆ¡¦ËÒ»Ö¤ÎÃæ¿´¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¡ÖÆáÇÆ»ÔÂè°ìËÒ»Ö¸øÀß»Ô¾ì¡×¤Ï¡¢²Æì¤Î¡È¿©¤ÎÂæ½ê¡É¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¾ì½ê¡£2023Ç¯¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤ò·Ð¤Æ¡¢ÌÀ¤ë¤¯³«Êü´¶¤Î¤¢¤ë¶õ´Ö¤Ø¤ÈÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¡¢¤è¤êÎ©¤Á´ó¤ê¤ä¤¹¤¤¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
1³¬¤Ë¤Ï¡¢¥¤¥é¥Ö¥Á¥ã¡¼¤ä¥°¥ë¥¯¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿Æî¹ñ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥«¥é¥Õ¥ë¤Êµû¤¬ÊÂ¤ÖÁ¯µûÅ¹¤ä¡¢ÆÚ¤Î´é¤äÂ¤È¤¤¤Ã¤¿Éô°Ì¤Þ¤ÇÊÂ¤ÖÀºÆùÅ¹¡¢ÁÚºÚÅ¹¤Ê¤É¡¢70Å¹°Ê¾å¤ÎÅ¹ÊÞ¤¬¸®¤òÏ¢¤Í¤ë¡£
¤³¤Î»Ô¾ì¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î³Ú¤·¤ß¤¬¡¢1³¬¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¿©ºà¤ò2³¬¤Î¿©Æ²¤ÇÄ´Íý¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¡È»ý¤Á¾å¤²¡È¥·¥¹¥Æ¥à¡£¤Þ¤º1³¬¤Ç¿©ºà¤òÁª¤Ó¡¢Å¹¤Î¿Í¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÄ´ÍýË¡¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ2³¬¤Ø¡£µû¤Ê¤é»É¿È¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢¥Ð¥¿¡¼¾Æ¤¤ä¥Þ¡¼¥¹¼Ñ¤Ê¤É¡¢²Æì¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÄ´ÍýË¡¤Ç»Å¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¸øÀß»Ô¾ì¤Î2³¬¤Ï¡¢²ÆìÎÁÍý¤ä³¤Á¯ÎÁÍý¤òµ¤·Ú¤ËÌ£¤ï¤¨¤ë¿©Æ²¤¬ÊÂ¤Ö°û¿©³¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÃÏ¸µµÒ¤âÂ¿¤¤¥í¡¼¥«¥ë¤ÊÊ·°Ïµ¤¡£²Æì¤½¤Ð¤ä¥Á¥ã¥ó¥×¥ë¡¼¡¢¥¿¥³¥é¥¤¥¹¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥ä¥®½Á¤ä¹ü½Á¤Ê¤É¥Ç¥£¡¼¥×¤Ê¶¿ÅÚÎÁÍý¤Þ¤ÇÉý¹¤¯¤½¤í¤¦¡£
1³¬¤Ë¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¥í¡¼¥«¥ë¥Õ¡¼¥É¤¬½¼¼Â¡£¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥¿¡¼ÏÆ¤Ë¤¢¤ë¡Ö¤«¤Í¤³³÷ËÈÅ¹¡×¤Ï¡¢ÆÈ¼«¤ÎÀ½Ë¡¤Çºî¤ë²Æì¤«¤Þ¤Ü¤³¤òÆüÂØ¤ï¤ê¤ÇÄó¶¡¤·¡¢¤ª¤ß¤ä¤²¤È¤·¤Æ¤â¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤â¤º¤¯¡×¤ä¡Ö¤¢¡¼¤µ(¥¢¥ª¥µ)¡×¡¢¡Ö¤Ë¤ó¤¸¤ó¤·¤ê¤·¤ê¡¼¡×¤Ê¤É¡¢²Æì¤é¤·¤¤¶ñºà¤ò»È¤Ã¤¿¤«¤Þ¤Ü¤³¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤æ¤ÇÍñ¤ä¥¸¥å¡¼¥·¡¼(¿æ¤¹þ¤ß¤´ÈÓ)¤òµû¤Î¤¹¤ê¿È¤ÇÊñ¤ó¤ÇÍÈ¤²¤¿¡Ö¤Ð¤¯¤À¤ó¡×¤Ï¤¼¤ÒÌ£¤ï¤¤¤¿¤¤°ìÉÊ¤À¡£
Æü»ý¤Á¤¹¤ë¤ª¤ß¤ä¤²¤òÃµ¤¹¤Ê¤é¡¢¥Ý¡¼¥¯¥é¥ó¥Á¥ç¥ó¥ß¡¼¥È¤äÅçÅâ¿É»Ò¤òË¢À¹¤ËÄÒ¤±¹þ¤ó¤À²Æì¤ÎÄ´Ì£ÎÁ¡Ö¥³¡¼¥ì¡¼¥°¡¼¥¹¡¼¡×¤Ê¤É¤¬¿Íµ¤¡£¼ê¤´¤í¤ÊÉÊ¤â¤½¤í¤¦¤Î¤Ç¡¢¥Ð¥é¤Þ¤ÍÑ¤Î¤ª¤ß¤ä¤²¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£
¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤òÃµ¤¹¤Ê¤é¡¢¡Ö³°¾®´Ö(¤½¤È¤³¤Þ)¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¾ì³°¤Ø¡£¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë¤äÅç¥Ð¥Ê¥Ê¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡È¿¹¤Î¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥¢¥Æ¥â¥ä¤Ê¤É¡¢Æî¹ñ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¡ª
¡ã¢£ÆáÇÆ»ÔÂè°ìËÒ»Ö¸øÀß»Ô¾ì¡¿½»½ê¡§²Æì¸©ÆáÇÆ»Ô¾¾Èø2-10-1¡¿ÅÅÏÃ¡§098-867-6560¡¿±Ä¶È»þ´Ö¡§8»þ¡Á22»þ(Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ë)¡¢¿©Æ²8»þ¡Á20»þ(LO)¢¨1³¬»ý¤Á¾å¤²¿©ºà(ÀºÆù¡¦Á¯µû)Ä´Íý19»þ45Ê¬(LO)¡¿ÄêµÙÆü¡§Ëè·îÂè4ÆüÍË(12·î¤ÏÌµµÙ¡¢Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤êµÙ¤ß¤¬°Û¤Ê¤ë)¡ä
¢£²Æì¤½¤Ð¤Ë¿·¤¿¤ÊÉ÷¤ò¿á¤¹þ¤àÏÃÂê¤Î°ì¸®¡½¡½¡ÖEIBUN Tsuboya¡×
¸øÀß»Ô¾ì¤«¤éÆáÇÆ¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡ÖÉâÅçÄÌ¤ê¡×¤ËÈ´¤±¡¢»¶ºö¤·¤Ê¤¬¤é¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡ÖEIBUN Tsuboya(¥¨¥¤¥Ö¥ó ¥Ä¥Ü¥ä)¡×¡£ÆáÇÆ¤Ç¤â¶þ»Ø¤Î¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ëÁÏºî²Æì¤½¤ÐÅ¹¡ÖOKINAWA SOBA EIBUN¡×¡ÖSTAND EIBUN¡×¤ò¼ê¤¬¤±¤ëÃæÂ¼±ÉÊ¸¤µ¤ó¤¬¡¢2024Ç¯¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿3¹æÅ¹¤À¡£
¡ÖEIBUN Tsuboya¡×¤Ï¡¢²Æì¤½¤ÐÅ¹¤È¤·¤Æ¤ÏÄÁ¤·¤¤¥¹¥¿¥ó¥É¥¹¥¿¥¤¥ë¡£¾ÈÌÀ¤ä½º´ï¤Ë¤¤¤¿¤ë¤Þ¤Ç²Æì¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤È¤È¤â¤ËÂ¤¤ê¾å¤²¤¿¶õ´Ö¤Ï¡¢Î©¿©¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤âµï¿´ÃÏ¤¬¤è¤¯¡¢°ì¿Í¤Ç¤âÆþ¤ê¤ä¤¹¤¤¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢ÎÁÍý¤Ë¤ÏÆ«·Ý²È¡¦µÜ¾ëÀµ¹¬¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Þ¥«¥¤(Ð§)¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢²Æì¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¬¥¹¥È¥í¥Î¥ß¡¼¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¡£
¤½¤Ð¤Î½Ð½Á¤ÏÁ´Å¹¶¦ÄÌ¤Ç¡¢ÆÚ¹ü¤ò¼å²Ð¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤ê8»þ´Ö¼Ñ¹þ¤ß¡¢°ìÈÕ¿²¤«¤»¤Æ»ÝÌ£¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿¤â¤Î¡£°ìÈÖ½Ð½Á¤È¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»×¤ï¤º°û¤ß´³¤·¤¿¤¯¤Ê¤ëÍ¥¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢¿·Å¹¤Ç¤Ï¾ßÌý¤ò»È¤Ã¤¿¥¹¡¼¥×¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î²Æì¤½¤Ð¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿Ì£¤â³Ú¤·¤á¤ë¡£ÌÍ¤Ï¡¢ÄêÈÖ¤ÎEIBUN¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÌÍ¤Ë²Ã¤¨¡¢Á´Î³Ê´¤ä¸©»º¾®Çþ¤ò¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¤¿¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤À¸ÌÍ¤â¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢ÌÍ¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤ä¾®Çþ¤Î¹á¤ê¤ò¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤¬¡ÖÔä²°¤Ä¤±¤½¤Ð¡×¡£¤Ä¤±¤À¤ì¤Ï¾ßÌý¤À¤ì¤«·ÜÌý¤«¤éÁª¤Ù¡¢ÊÌ»®¤Ç¼«²ÈÀ½¤ÎÍ®»Ò¸ÕÜ¥¤È°À¹ñ¤Î±ö¡¢¹ï¤ß³¤ÂÝ¤òÅº¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î²Æì¤½¤Ð¤Ë¤Ï¤Ê¤¤³Ú¤·¤ßÊý¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¡£
Å¹¤Ï¡ÖOKINAWA SOBA EIBUN¡×¤ËÎÙÀÜ¤·¡¢Æ±¤¸ÄÌ¤ê¤Ë¤¢¤ë2¹æÅ¹¡ÖSTAND EIBUN¡×¤âÅÌÊâ1Ê¬¡£¤½¤ì¤¾¤ì¥³¥ó¥»¥×¥È¤ä¥á¥Ë¥å¡¼¤¬°Û¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤È¤¤Îµ¤Ê¬¤ÇÁª¤ó¤À¤ê¡¢¤Ï¤·¤´¤·¤Æ¿©¤ÙÈæ¤Ù¤ò³Ú¤·¤à¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤À¡£
¡ã¢£EIBUN Tsuboya¡¿½»½ê¡§²Æì¸©ÆáÇÆ»ÔÔä²°1-5-14-1³¬º¸¡¿ÅÅÏÃ¡§080-3973-7079¡¿±Ä¶È»þ´Ö¡§11»þ¡Á15»þ¡¿ÄêµÙÆü¡§¿åÍË¤Û¤«ÉÔÄêµÙ¡ä
¢£Ôä²°¤Î¸¼´Ø¸ý¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿³¹¤È¿Í¤ò¤Ä¤Ê¤°¥¹¥Ý¥Ã¥È¡½¡½¡ÖÔä²°¤Î¤¤¤ê¤°¤Á¡×
¡ÖEIBUN Tsuboya¡×¤ò¤¢¤È¤Ë¡¢Ôä²°¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¡Ö¤¦¤Õ¥·¡¼¥µ¡¼¡×¤Î¤¢¤ëÄÌ¤ê¤ò¿Ê¤à¤È¡¢¤Û¤É¤Ê¤¯Ôä²°¤ä¤Á¤à¤óÄÌ¤ê¤Ø¡£¤Ë¤®¤ä¤«¤ÊÆáÇÆ¤Î³¹¤Î¶õµ¤¤¬¡¢¤Õ¤Ã¤ÈÏÂ¤é¤°¤Î¤ò´¶¤¸¤ë¡£
2025Ç¯8·î¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡ÖÔä²°¤Î¤¤¤ê¤°¤Á¡×¤Ï¡¢¤½¤ÎÌ¾¤Î¤È¤ª¤ê¡¢Ôä²°¤ä¤Á¤à¤óÄÌ¤ê¤ÎÆþ¸ý¤ËÎ©¤Ä¥¹¥Ý¥Ã¥È¡£Ôä²°¤ËÊ£¿ô¤ÎÅ¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤¹¤ëÔä²°¾Æ¤ÎÍÒ¸µ¡Ö°éÆ«±à¡×¤Î6Å¹ÌÜ¤È¤Ê¤ë¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¡¢¤Þ¤º¤³¤³¤Ë´ó¤ë¤È¡¢Ôä²°¤ÎÎò»Ë¤äÄÌ¤ê¤Î¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ°éÆ«±à¤Î¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤Ï¤¸¤á¤ËÎ©¤Á´ó¤ë¤È³¹Êâ¤¤¬¤°¤Ã¤È³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¡£
Å¹¤ËÊÂ¤Ö¤Î¤Ï¡¢°éÆ«±à¤Î´ï¤Ë²Ã¤¨¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¼ê¤Ì¤°¤¤¤äT¥·¥ã¥Ä¡¢²Æì¤ÎÅÚ¤ÇÀ÷¤á¤¿¤â¤ó¤Ú¡¢Ôä²°¤ÇºÎ¤ì¤¿¥Ï¥Á¥ß¥Ä¤Ê¤É¡¢¡ÈÔä²°¤Î·Ê¿§¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥»¥ì¥¯¥È¡£¤Û¤«¤Ë¤â¡¢Î°µå¥¬¥é¥¹¤äÌÚ¹©¡¢¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¡¢¿©ÉÊ¤Ê¤É¡¢²Æì¤Î¤¹¤Æ¤¤Ê¤â¤Î¤ò¼è¤ê¤½¤í¤¨¤ë¡£
¤³¤Á¤é¤ÎÅ¹¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÔä²°¤Î¤¤¤ê¤°¤Á¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î´ï¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢°éÆ«±àÄ¾±Ä5Å¹ÊÞ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤äµ»Ë¡¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥«¥Ã¥×¤âÅ¸¼¨ÈÎÇä¡£µ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢ÊÌ¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ë¤âÂ¤ò±¿¤ó¤À¤ê¡¢³¹Êâ¤¤Î³Ú¤·¤ß¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
´ï¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¤Î¡Ö¥ß¥¯¥í¥·¡¼¥µ¡¼¡×¤¬¿Íµ¤¡£²Æì¤ÎÀÖÅÚ¤ÈÇòÅÚ¤Ê¤É3¼ïÎà¤ÎÅÚ¤ò»È¤¤¡¢îØÌô¤ò¤«¤±¤Ê¤¤¥Þ¥Ã¥È¤Ê¤â¤Î¤È¡¢Æ©ÌÀîØÌô¤ò¤«¤±¤¿±ð¤¢¤ê¤Î2¥¿¥¤¥×¡¢Á´6¼ïÎà¤òÅ¸³«¡£µ¤·Ú¤Ë»ý¤Áµ¢¤ì¤Æ¡¢Éô²°¤Ë¾þ¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤âÌ¥ÎÏ¤À¡£
ÃíÌÜ¤Ï¡¢Ê¡²¬¤Î¡Ö³ñÅçÉ¹²Û(¤«¤Ð¤·¤Þ¤Ò¤ç¤¦¤«)¡×¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¥¢¥¤¥¹¥¥ã¥ó¥Ç¡¼¡£¥«¥Ð¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎÆ±Å¹¤À¤¬¡¢¡ÖÔä²°¤Î¤¤¤ê¤°¤Á¡×¤Ç¤Ï¡È¥«¥Ð¥·¡¼¥µ¡¼¡É¤ËÊÑ¿È¤·¤¿¥ì¥¢¤Ê¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ë¡£º£¸å¡¢²Æì¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤âÅ¹ÊÞ¸ÂÄê¤ÇÅÐ¾ìÍ½Äê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÌ£¤ï¤¤¤¿¤¤¡£
¡ã¢£Ôä²°¤Î¤¤¤ê¤°¤Á¡¿½»½ê¡§²Æì¸©ÆáÇÆ»ÔÔä²°1-8-2¡¿ÅÅÏÃ¡§098-866-1635(°éÆ«±à)¡¿±Ä¶È»þ´Ö¡§10»þ¡Á17»þ45Ê¬¡¿ÄêµÙÆü¡§ÌÚÍË¡ä
¢£ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤ÎÉ÷¾ð¤¬Éº¤¦Ôä²°¤ÎÏ©ÃÏÎ¢¤ò»¶ºö¡½¡½¡ÖÔä²°¤ä¤Á¤à¤óÄÌ¤ê¡×
¡ÖÔä²°¤Î¤¤¤ê¤°¤Á¡×¤¬¤¢¤ëÔä²°¤ä¤Á¤à¤óÄÌ¤ê¤Ï¡¢²ÆìÆÈ¼«¤Î¤ä¤¤â¤ÎÊ¸²½¤òº£¤ËÅÁ¤¨¤ëÎò»Ë¤¢¤ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¡£Á´Ä¹Ìó400¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÄÌ¤ê¤Ë¤Ï¡¢Ôä²°¤ÇºîÆ«¤¹¤ëÍÒ¸µ¤ÎÄ¾±ÄÅ¹¤ä¥»¥ì¥¯¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤ÉÌó40Å¹¤¬¸®¤òÏ¢¤Í¡¢ÅÁÅýÅª¤ÊÔä²°¾Æ¤«¤é¸½ÂåÅª¤ÊºîÉÊ¤Þ¤Ç¡¢¸ÄÀË¤«¤Ê¤ä¤Á¤à¤ó¤Ë½Ð¹ç¤¨¤ë¡£
ÀÐ¾ö¤Î¾®Æ»¤äÀÖ´¤¤Î²°º¬¤¬»Ä¤ë³¹ÊÂ¤ß¤Ï»¶ºö¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£¥á¥¤¥ó¥¹¥È¥ê¡¼¥È¤«¤éºÙ¤¤Ï©ÃÏ¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¹ñ¤Î½ÅÍ×Ê¸²½ºâ¤Ë¤â»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¿·³À²È½»Âð¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÀÐ³À¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤Î·úÂ¤Êª¤¬Åö»þ¤Ë¶á¤¤·Á¤Ç»Ä¤ê¡¢¤É¤³¤«²û¤«¤·¤¤É÷·Ê¤¬¹¤¬¤ë¡£
¡ÖÔä²°¤Î¤¤¤ê¤°¤Á¡×¤Ç¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿°éÆ«±à¤Î¹©Ë¼¤Ë¸þ¤«¤¦¤È¡¢¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¸¤¤Î¥´¥ó¤¬¤ª½Ð·Þ¤¨¡£Ôä²°¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¤â¤¢¤ë¥´¥ó¤Ï¥Þ¥¤Ì¾»É¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¹Êó¡¦Ìþ¤ä¤·Ã´Åö¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢¡È¹©Ë¼¥¤¥ó¥¿¡¼¥Õ¥©¥ó¡É¤Î¸ª½ñ¤¤â¡£ÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤¬¶á¤Å¤¯¤ÈËÊ¤¨¤Æ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Õ¥©¥óÌò¤ò¤³¤Ê¤·¡¢ÍèµÒ¤È¤ï¤«¤ë¤È¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¥â¡¼¥É¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤ë¥·¥´¥Ç¥¸¤¤À¡£
Ï©ÃÏÎ¢¤ËÐÊ¤à¹©Ë¼¤Ç¤Ï°éÆ«±à¤¬±Ä¤à6Å¹ÊÞ¤Î´ï¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÌµÎÁ¤Ç¸«³Ø¤Ç¤¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¡£¤í¤¯¤í¤ä³¨ÉÕ¤±¤Îºî¶È¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢´°À®¤·¤¿»Ñ¤ò¸«¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬ËÄ¤é¤ß¡¢Æ±¤¸´ï¤ò°·¤¦Å¹ÊÞ¤Ë¤âÂ¤ò±¿¤Ó¤¿¤¯¤Ê¤ë¡£¹©Ë¼¤Î¸«³Ø¤Ï¡¢·î¡ÁÅÚÍË¤Î10»þ¡Á13»þ¡¢14»þ¡Á17»þ¡£¸«³Ø¤ò´õË¾¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢ÅöÆü¡¢Ä¾±ÄÅ¹¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÅÁ¤¨¤ì¤Ð°ÆÆâ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¡£
¢£ËâË¡¤Î¤´¤È¤¯¼¡¡¹¤ÈÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡¢Ôä²°È¯¥¯¥é¥Õ¥È¥Ó¡¼¥ë¡½¡½¡ÖMAHOWBREW¡×
Ôä²°¤ä¤Á¤à¤óÄÌ¤ê¤òÈ´¤±¡¢¾¯¤·Êâ¤¤¤¿Àè¤Ë¸½¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢2024Ç¯¤Ë¾úÂ¤¤ò»Ï¤á¤¿¥¯¥é¥Õ¥È¥Ó¡¼¥ë¾úÂ¤½ê¡ÖMAHOWBREW(¥Þ¥Û¥¦¥Ö¥ê¥å¡¼)¡×¡£Å¹Ì¾¤Ï¡¢ÂåÉ½¤ÎÌÌÀîÃ£Ïº¤µ¤ó¤¬ºÇ½é¤Ë¤³¤Î¾ì½ê¤Ç»Ï¤á¤¿¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥ÁÅ¹¡ÖWITCH¡ÇS(Ëâ½÷)¡×¤ËÍ³Íè¤·¡¢¡ÈËâË¡¤Î¤è¤¦¤Ë¼«Í³¤Ç³Ú¤·¤¤¥Ó¡¼¥ë¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¡É¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¿¥Ã¥×¥ë¡¼¥à¤Ç¤Ï¥¬¥é¥¹±Û¤·¤Ë¾úÂ¤¥¿¥ó¥¯¤¬ÊÂ¤ÖÍÍ»Ò¤¬Ä¯¤á¤é¤ì¡¢µ¤Ê¬¤¬¤°¤Ã¤È¹â¤Þ¤ë¡£²Æì¤Îµ¤¸õ¤ä¿Í¡¹¤Ë¹ç¤¦¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥Ó¡¼¥ë¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¥é¥¬¡¼¤«¤éIPA¡¢¥Ô¥ë¥¹¥Ê¡¼¡¢¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ä¥Ï¡¼¥Ö¤ò»È¤Ã¤¿¤â¤Î¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¯Å¸³«¡£
¤½¤¦¤·¤¿¸ÄÀ¤È´°À®ÅÙ¤Î¹â¤µ¤ÏÉ¾²Á¤Ë¤âÉ½¤ì¡¢À¤³¦5Âç¥Ó¡¼¥ë¿³ºº²ñ¤Î¡Ö¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥Ó¥¢¥«¥Ã¥×2025¡×¤Ç¤Ï¡¢¶â¾Þ2¡¢Æ¼¾Þ1¤È3¼ïÎà¤Î¥Ó¡¼¥ë¤¬¼õ¾Þ¡£¤½¤Î¼ÂÎÏ¤ÏÀ¤³¦¤«¤é¤â¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢¤¢¤¨¤ÆÄêÈÖ¤òºî¤é¤Ê¤¤¤³¤È¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ëè·î3¡Á4¼ïÎà¤È¤¤¤¦¥Ï¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ç¿·ºî¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¤«¤éÌó1Ç¯È¾¤Ç40¼ïÎà°Ê¾å¤â¤Î¥¯¥é¥Õ¥È¥Ó¡¼¥ë¤ò³«È¯¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Ë¬¤ì¤ë¤¿¤Ó¤Ë¿·¤·¤¤°ìÇÕ¤È½Ð¹ç¤¨¤Æ¡¢»×¤ï¤º²¿ÅÙ¤âÄÌ¤¤¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï´Ì¥Ó¡¼¥ë¤Ë¤â¡£¥é¥Ù¥ë¤Î¸¶²è¤ÏÆáÇÆ¤Î³×¿¦¿Í¤¬¼ê¤¬¤±¤¿³×¤Î¥¢¡¼¥È¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¥Ç¡¼¥¿²½¤·¤Æ¥é¥Ù¥ê¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÈÁÏÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢»×¤ï¤º¥¸¥ã¥±Çã¤¤¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë³Ú¤·¤µ¡£¥Ä¥¦¤Ê²ÆìÅÚ»º¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤À¡£
¡ã¢£MAHOWBREW¡¿½»½ê¡§²Æì¸©ÆáÇÆ»ÔÔä²°2-4-3¡¿ÅÅÏÃ¡§050-1343-1866¡¿±Ä¶È»þ´Ö¡§18»þ¡Á23»þ¡¢ÅÚ¡¦ÆüÍË15»þ¡Á23»þ¡¿ÄêµÙÆü¡§²ÐÍË¡ä
¼èºà¡¦Ê¸¡¦»£±Æ¡áÅÄÊÕÀéµÆ(Choki¡ª)
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨20ºÐÌ¤Ëþ¤Î¼Ô¤Î°û¼ò¤ÏË¡Î§¤Ç¶Ø¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¼«Ê¬¤ÎÌ¾»É¤ò»ý¤Ä¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¸¤¤Î¥´¥ó¡£¹Êó¡¦Ìþ¤ä¤·Ã´Åö¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢¡È¹©Ë¼¥¤¥ó¥¿¡¼¥Õ¥©¥ó¡É¤Î¸ª½ñ¤¤â
¢£Åç¤Î¿©ºà¤ä¥í¡¼¥«¥ë¥Õ¡¼¥É¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤¹¤ë¡È²Æì¤ÎÂæ½ê¡É¡½¡½¡ÖÆáÇÆ»ÔÂè°ìËÒ»Ö¸øÀß»Ô¾ì¡×
ÆáÇÆ¡¦ËÒ»Ö¤ÎÃæ¿´¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¡ÖÆáÇÆ»ÔÂè°ìËÒ»Ö¸øÀß»Ô¾ì¡×¤Ï¡¢²Æì¤Î¡È¿©¤ÎÂæ½ê¡É¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¾ì½ê¡£2023Ç¯¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤ò·Ð¤Æ¡¢ÌÀ¤ë¤¯³«Êü´¶¤Î¤¢¤ë¶õ´Ö¤Ø¤ÈÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¡¢¤è¤êÎ©¤Á´ó¤ê¤ä¤¹¤¤¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
1³¬¤Ë¤Ï¡¢¥¤¥é¥Ö¥Á¥ã¡¼¤ä¥°¥ë¥¯¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿Æî¹ñ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥«¥é¥Õ¥ë¤Êµû¤¬ÊÂ¤ÖÁ¯µûÅ¹¤ä¡¢ÆÚ¤Î´é¤äÂ¤È¤¤¤Ã¤¿Éô°Ì¤Þ¤ÇÊÂ¤ÖÀºÆùÅ¹¡¢ÁÚºÚÅ¹¤Ê¤É¡¢70Å¹°Ê¾å¤ÎÅ¹ÊÞ¤¬¸®¤òÏ¢¤Í¤ë¡£
¤³¤Î»Ô¾ì¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î³Ú¤·¤ß¤¬¡¢1³¬¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¿©ºà¤ò2³¬¤Î¿©Æ²¤ÇÄ´Íý¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¡È»ý¤Á¾å¤²¡È¥·¥¹¥Æ¥à¡£¤Þ¤º1³¬¤Ç¿©ºà¤òÁª¤Ó¡¢Å¹¤Î¿Í¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÄ´ÍýË¡¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ2³¬¤Ø¡£µû¤Ê¤é»É¿È¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢¥Ð¥¿¡¼¾Æ¤¤ä¥Þ¡¼¥¹¼Ñ¤Ê¤É¡¢²Æì¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÄ´ÍýË¡¤Ç»Å¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¸øÀß»Ô¾ì¤Î2³¬¤Ï¡¢²ÆìÎÁÍý¤ä³¤Á¯ÎÁÍý¤òµ¤·Ú¤ËÌ£¤ï¤¨¤ë¿©Æ²¤¬ÊÂ¤Ö°û¿©³¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÃÏ¸µµÒ¤âÂ¿¤¤¥í¡¼¥«¥ë¤ÊÊ·°Ïµ¤¡£²Æì¤½¤Ð¤ä¥Á¥ã¥ó¥×¥ë¡¼¡¢¥¿¥³¥é¥¤¥¹¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥ä¥®½Á¤ä¹ü½Á¤Ê¤É¥Ç¥£¡¼¥×¤Ê¶¿ÅÚÎÁÍý¤Þ¤ÇÉý¹¤¯¤½¤í¤¦¡£
1³¬¤Ë¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¥í¡¼¥«¥ë¥Õ¡¼¥É¤¬½¼¼Â¡£¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥¿¡¼ÏÆ¤Ë¤¢¤ë¡Ö¤«¤Í¤³³÷ËÈÅ¹¡×¤Ï¡¢ÆÈ¼«¤ÎÀ½Ë¡¤Çºî¤ë²Æì¤«¤Þ¤Ü¤³¤òÆüÂØ¤ï¤ê¤ÇÄó¶¡¤·¡¢¤ª¤ß¤ä¤²¤È¤·¤Æ¤â¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤â¤º¤¯¡×¤ä¡Ö¤¢¡¼¤µ(¥¢¥ª¥µ)¡×¡¢¡Ö¤Ë¤ó¤¸¤ó¤·¤ê¤·¤ê¡¼¡×¤Ê¤É¡¢²Æì¤é¤·¤¤¶ñºà¤ò»È¤Ã¤¿¤«¤Þ¤Ü¤³¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤æ¤ÇÍñ¤ä¥¸¥å¡¼¥·¡¼(¿æ¤¹þ¤ß¤´ÈÓ)¤òµû¤Î¤¹¤ê¿È¤ÇÊñ¤ó¤ÇÍÈ¤²¤¿¡Ö¤Ð¤¯¤À¤ó¡×¤Ï¤¼¤ÒÌ£¤ï¤¤¤¿¤¤°ìÉÊ¤À¡£
Æü»ý¤Á¤¹¤ë¤ª¤ß¤ä¤²¤òÃµ¤¹¤Ê¤é¡¢¥Ý¡¼¥¯¥é¥ó¥Á¥ç¥ó¥ß¡¼¥È¤äÅçÅâ¿É»Ò¤òË¢À¹¤ËÄÒ¤±¹þ¤ó¤À²Æì¤ÎÄ´Ì£ÎÁ¡Ö¥³¡¼¥ì¡¼¥°¡¼¥¹¡¼¡×¤Ê¤É¤¬¿Íµ¤¡£¼ê¤´¤í¤ÊÉÊ¤â¤½¤í¤¦¤Î¤Ç¡¢¥Ð¥é¤Þ¤ÍÑ¤Î¤ª¤ß¤ä¤²¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£
¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤òÃµ¤¹¤Ê¤é¡¢¡Ö³°¾®´Ö(¤½¤È¤³¤Þ)¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¾ì³°¤Ø¡£¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë¤äÅç¥Ð¥Ê¥Ê¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡È¿¹¤Î¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥¢¥Æ¥â¥ä¤Ê¤É¡¢Æî¹ñ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¡ª
¡ã¢£ÆáÇÆ»ÔÂè°ìËÒ»Ö¸øÀß»Ô¾ì¡¿½»½ê¡§²Æì¸©ÆáÇÆ»Ô¾¾Èø2-10-1¡¿ÅÅÏÃ¡§098-867-6560¡¿±Ä¶È»þ´Ö¡§8»þ¡Á22»þ(Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ë)¡¢¿©Æ²8»þ¡Á20»þ(LO)¢¨1³¬»ý¤Á¾å¤²¿©ºà(ÀºÆù¡¦Á¯µû)Ä´Íý19»þ45Ê¬(LO)¡¿ÄêµÙÆü¡§Ëè·îÂè4ÆüÍË(12·î¤ÏÌµµÙ¡¢Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤êµÙ¤ß¤¬°Û¤Ê¤ë)¡ä
¢£²Æì¤½¤Ð¤Ë¿·¤¿¤ÊÉ÷¤ò¿á¤¹þ¤àÏÃÂê¤Î°ì¸®¡½¡½¡ÖEIBUN Tsuboya¡×
¸øÀß»Ô¾ì¤«¤éÆáÇÆ¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡ÖÉâÅçÄÌ¤ê¡×¤ËÈ´¤±¡¢»¶ºö¤·¤Ê¤¬¤é¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡ÖEIBUN Tsuboya(¥¨¥¤¥Ö¥ó ¥Ä¥Ü¥ä)¡×¡£ÆáÇÆ¤Ç¤â¶þ»Ø¤Î¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ëÁÏºî²Æì¤½¤ÐÅ¹¡ÖOKINAWA SOBA EIBUN¡×¡ÖSTAND EIBUN¡×¤ò¼ê¤¬¤±¤ëÃæÂ¼±ÉÊ¸¤µ¤ó¤¬¡¢2024Ç¯¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿3¹æÅ¹¤À¡£
¡ÖEIBUN Tsuboya¡×¤Ï¡¢²Æì¤½¤ÐÅ¹¤È¤·¤Æ¤ÏÄÁ¤·¤¤¥¹¥¿¥ó¥É¥¹¥¿¥¤¥ë¡£¾ÈÌÀ¤ä½º´ï¤Ë¤¤¤¿¤ë¤Þ¤Ç²Æì¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤È¤È¤â¤ËÂ¤¤ê¾å¤²¤¿¶õ´Ö¤Ï¡¢Î©¿©¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤âµï¿´ÃÏ¤¬¤è¤¯¡¢°ì¿Í¤Ç¤âÆþ¤ê¤ä¤¹¤¤¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢ÎÁÍý¤Ë¤ÏÆ«·Ý²È¡¦µÜ¾ëÀµ¹¬¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Þ¥«¥¤(Ð§)¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢²Æì¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¬¥¹¥È¥í¥Î¥ß¡¼¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¡£
¤½¤Ð¤Î½Ð½Á¤ÏÁ´Å¹¶¦ÄÌ¤Ç¡¢ÆÚ¹ü¤ò¼å²Ð¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤ê8»þ´Ö¼Ñ¹þ¤ß¡¢°ìÈÕ¿²¤«¤»¤Æ»ÝÌ£¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿¤â¤Î¡£°ìÈÖ½Ð½Á¤È¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»×¤ï¤º°û¤ß´³¤·¤¿¤¯¤Ê¤ëÍ¥¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢¿·Å¹¤Ç¤Ï¾ßÌý¤ò»È¤Ã¤¿¥¹¡¼¥×¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î²Æì¤½¤Ð¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿Ì£¤â³Ú¤·¤á¤ë¡£ÌÍ¤Ï¡¢ÄêÈÖ¤ÎEIBUN¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÌÍ¤Ë²Ã¤¨¡¢Á´Î³Ê´¤ä¸©»º¾®Çþ¤ò¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¤¿¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤À¸ÌÍ¤â¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢ÌÍ¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤ä¾®Çþ¤Î¹á¤ê¤ò¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤¬¡ÖÔä²°¤Ä¤±¤½¤Ð¡×¡£¤Ä¤±¤À¤ì¤Ï¾ßÌý¤À¤ì¤«·ÜÌý¤«¤éÁª¤Ù¡¢ÊÌ»®¤Ç¼«²ÈÀ½¤ÎÍ®»Ò¸ÕÜ¥¤È°À¹ñ¤Î±ö¡¢¹ï¤ß³¤ÂÝ¤òÅº¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î²Æì¤½¤Ð¤Ë¤Ï¤Ê¤¤³Ú¤·¤ßÊý¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¡£
Å¹¤Ï¡ÖOKINAWA SOBA EIBUN¡×¤ËÎÙÀÜ¤·¡¢Æ±¤¸ÄÌ¤ê¤Ë¤¢¤ë2¹æÅ¹¡ÖSTAND EIBUN¡×¤âÅÌÊâ1Ê¬¡£¤½¤ì¤¾¤ì¥³¥ó¥»¥×¥È¤ä¥á¥Ë¥å¡¼¤¬°Û¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤È¤¤Îµ¤Ê¬¤ÇÁª¤ó¤À¤ê¡¢¤Ï¤·¤´¤·¤Æ¿©¤ÙÈæ¤Ù¤ò³Ú¤·¤à¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤À¡£
¡ã¢£EIBUN Tsuboya¡¿½»½ê¡§²Æì¸©ÆáÇÆ»ÔÔä²°1-5-14-1³¬º¸¡¿ÅÅÏÃ¡§080-3973-7079¡¿±Ä¶È»þ´Ö¡§11»þ¡Á15»þ¡¿ÄêµÙÆü¡§¿åÍË¤Û¤«ÉÔÄêµÙ¡ä
¢£Ôä²°¤Î¸¼´Ø¸ý¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿³¹¤È¿Í¤ò¤Ä¤Ê¤°¥¹¥Ý¥Ã¥È¡½¡½¡ÖÔä²°¤Î¤¤¤ê¤°¤Á¡×
¡ÖEIBUN Tsuboya¡×¤ò¤¢¤È¤Ë¡¢Ôä²°¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¡Ö¤¦¤Õ¥·¡¼¥µ¡¼¡×¤Î¤¢¤ëÄÌ¤ê¤ò¿Ê¤à¤È¡¢¤Û¤É¤Ê¤¯Ôä²°¤ä¤Á¤à¤óÄÌ¤ê¤Ø¡£¤Ë¤®¤ä¤«¤ÊÆáÇÆ¤Î³¹¤Î¶õµ¤¤¬¡¢¤Õ¤Ã¤ÈÏÂ¤é¤°¤Î¤ò´¶¤¸¤ë¡£
2025Ç¯8·î¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡ÖÔä²°¤Î¤¤¤ê¤°¤Á¡×¤Ï¡¢¤½¤ÎÌ¾¤Î¤È¤ª¤ê¡¢Ôä²°¤ä¤Á¤à¤óÄÌ¤ê¤ÎÆþ¸ý¤ËÎ©¤Ä¥¹¥Ý¥Ã¥È¡£Ôä²°¤ËÊ£¿ô¤ÎÅ¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤¹¤ëÔä²°¾Æ¤ÎÍÒ¸µ¡Ö°éÆ«±à¡×¤Î6Å¹ÌÜ¤È¤Ê¤ë¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¡¢¤Þ¤º¤³¤³¤Ë´ó¤ë¤È¡¢Ôä²°¤ÎÎò»Ë¤äÄÌ¤ê¤Î¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ°éÆ«±à¤Î¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤Ï¤¸¤á¤ËÎ©¤Á´ó¤ë¤È³¹Êâ¤¤¬¤°¤Ã¤È³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¡£
Å¹¤ËÊÂ¤Ö¤Î¤Ï¡¢°éÆ«±à¤Î´ï¤Ë²Ã¤¨¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¼ê¤Ì¤°¤¤¤äT¥·¥ã¥Ä¡¢²Æì¤ÎÅÚ¤ÇÀ÷¤á¤¿¤â¤ó¤Ú¡¢Ôä²°¤ÇºÎ¤ì¤¿¥Ï¥Á¥ß¥Ä¤Ê¤É¡¢¡ÈÔä²°¤Î·Ê¿§¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥»¥ì¥¯¥È¡£¤Û¤«¤Ë¤â¡¢Î°µå¥¬¥é¥¹¤äÌÚ¹©¡¢¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¡¢¿©ÉÊ¤Ê¤É¡¢²Æì¤Î¤¹¤Æ¤¤Ê¤â¤Î¤ò¼è¤ê¤½¤í¤¨¤ë¡£
¤³¤Á¤é¤ÎÅ¹¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÔä²°¤Î¤¤¤ê¤°¤Á¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î´ï¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢°éÆ«±àÄ¾±Ä5Å¹ÊÞ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤äµ»Ë¡¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥«¥Ã¥×¤âÅ¸¼¨ÈÎÇä¡£µ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢ÊÌ¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ë¤âÂ¤ò±¿¤ó¤À¤ê¡¢³¹Êâ¤¤Î³Ú¤·¤ß¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
´ï¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¤Î¡Ö¥ß¥¯¥í¥·¡¼¥µ¡¼¡×¤¬¿Íµ¤¡£²Æì¤ÎÀÖÅÚ¤ÈÇòÅÚ¤Ê¤É3¼ïÎà¤ÎÅÚ¤ò»È¤¤¡¢îØÌô¤ò¤«¤±¤Ê¤¤¥Þ¥Ã¥È¤Ê¤â¤Î¤È¡¢Æ©ÌÀîØÌô¤ò¤«¤±¤¿±ð¤¢¤ê¤Î2¥¿¥¤¥×¡¢Á´6¼ïÎà¤òÅ¸³«¡£µ¤·Ú¤Ë»ý¤Áµ¢¤ì¤Æ¡¢Éô²°¤Ë¾þ¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤âÌ¥ÎÏ¤À¡£
ÃíÌÜ¤Ï¡¢Ê¡²¬¤Î¡Ö³ñÅçÉ¹²Û(¤«¤Ð¤·¤Þ¤Ò¤ç¤¦¤«)¡×¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¥¢¥¤¥¹¥¥ã¥ó¥Ç¡¼¡£¥«¥Ð¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎÆ±Å¹¤À¤¬¡¢¡ÖÔä²°¤Î¤¤¤ê¤°¤Á¡×¤Ç¤Ï¡È¥«¥Ð¥·¡¼¥µ¡¼¡É¤ËÊÑ¿È¤·¤¿¥ì¥¢¤Ê¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ë¡£º£¸å¡¢²Æì¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤âÅ¹ÊÞ¸ÂÄê¤ÇÅÐ¾ìÍ½Äê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÌ£¤ï¤¤¤¿¤¤¡£
¡ã¢£Ôä²°¤Î¤¤¤ê¤°¤Á¡¿½»½ê¡§²Æì¸©ÆáÇÆ»ÔÔä²°1-8-2¡¿ÅÅÏÃ¡§098-866-1635(°éÆ«±à)¡¿±Ä¶È»þ´Ö¡§10»þ¡Á17»þ45Ê¬¡¿ÄêµÙÆü¡§ÌÚÍË¡ä
¢£ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤ÎÉ÷¾ð¤¬Éº¤¦Ôä²°¤ÎÏ©ÃÏÎ¢¤ò»¶ºö¡½¡½¡ÖÔä²°¤ä¤Á¤à¤óÄÌ¤ê¡×
¡ÖÔä²°¤Î¤¤¤ê¤°¤Á¡×¤¬¤¢¤ëÔä²°¤ä¤Á¤à¤óÄÌ¤ê¤Ï¡¢²ÆìÆÈ¼«¤Î¤ä¤¤â¤ÎÊ¸²½¤òº£¤ËÅÁ¤¨¤ëÎò»Ë¤¢¤ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¡£Á´Ä¹Ìó400¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÄÌ¤ê¤Ë¤Ï¡¢Ôä²°¤ÇºîÆ«¤¹¤ëÍÒ¸µ¤ÎÄ¾±ÄÅ¹¤ä¥»¥ì¥¯¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤ÉÌó40Å¹¤¬¸®¤òÏ¢¤Í¡¢ÅÁÅýÅª¤ÊÔä²°¾Æ¤«¤é¸½ÂåÅª¤ÊºîÉÊ¤Þ¤Ç¡¢¸ÄÀË¤«¤Ê¤ä¤Á¤à¤ó¤Ë½Ð¹ç¤¨¤ë¡£
ÀÐ¾ö¤Î¾®Æ»¤äÀÖ´¤¤Î²°º¬¤¬»Ä¤ë³¹ÊÂ¤ß¤Ï»¶ºö¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£¥á¥¤¥ó¥¹¥È¥ê¡¼¥È¤«¤éºÙ¤¤Ï©ÃÏ¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¹ñ¤Î½ÅÍ×Ê¸²½ºâ¤Ë¤â»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¿·³À²È½»Âð¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÀÐ³À¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤Î·úÂ¤Êª¤¬Åö»þ¤Ë¶á¤¤·Á¤Ç»Ä¤ê¡¢¤É¤³¤«²û¤«¤·¤¤É÷·Ê¤¬¹¤¬¤ë¡£
¡ÖÔä²°¤Î¤¤¤ê¤°¤Á¡×¤Ç¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿°éÆ«±à¤Î¹©Ë¼¤Ë¸þ¤«¤¦¤È¡¢¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¸¤¤Î¥´¥ó¤¬¤ª½Ð·Þ¤¨¡£Ôä²°¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¤â¤¢¤ë¥´¥ó¤Ï¥Þ¥¤Ì¾»É¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¹Êó¡¦Ìþ¤ä¤·Ã´Åö¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢¡È¹©Ë¼¥¤¥ó¥¿¡¼¥Õ¥©¥ó¡É¤Î¸ª½ñ¤¤â¡£ÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤¬¶á¤Å¤¯¤ÈËÊ¤¨¤Æ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Õ¥©¥óÌò¤ò¤³¤Ê¤·¡¢ÍèµÒ¤È¤ï¤«¤ë¤È¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¥â¡¼¥É¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤ë¥·¥´¥Ç¥¸¤¤À¡£
Ï©ÃÏÎ¢¤ËÐÊ¤à¹©Ë¼¤Ç¤Ï°éÆ«±à¤¬±Ä¤à6Å¹ÊÞ¤Î´ï¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÌµÎÁ¤Ç¸«³Ø¤Ç¤¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¡£¤í¤¯¤í¤ä³¨ÉÕ¤±¤Îºî¶È¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢´°À®¤·¤¿»Ñ¤ò¸«¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬ËÄ¤é¤ß¡¢Æ±¤¸´ï¤ò°·¤¦Å¹ÊÞ¤Ë¤âÂ¤ò±¿¤Ó¤¿¤¯¤Ê¤ë¡£¹©Ë¼¤Î¸«³Ø¤Ï¡¢·î¡ÁÅÚÍË¤Î10»þ¡Á13»þ¡¢14»þ¡Á17»þ¡£¸«³Ø¤ò´õË¾¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢ÅöÆü¡¢Ä¾±ÄÅ¹¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÅÁ¤¨¤ì¤Ð°ÆÆâ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¡£
¢£ËâË¡¤Î¤´¤È¤¯¼¡¡¹¤ÈÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡¢Ôä²°È¯¥¯¥é¥Õ¥È¥Ó¡¼¥ë¡½¡½¡ÖMAHOWBREW¡×
Ôä²°¤ä¤Á¤à¤óÄÌ¤ê¤òÈ´¤±¡¢¾¯¤·Êâ¤¤¤¿Àè¤Ë¸½¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢2024Ç¯¤Ë¾úÂ¤¤ò»Ï¤á¤¿¥¯¥é¥Õ¥È¥Ó¡¼¥ë¾úÂ¤½ê¡ÖMAHOWBREW(¥Þ¥Û¥¦¥Ö¥ê¥å¡¼)¡×¡£Å¹Ì¾¤Ï¡¢ÂåÉ½¤ÎÌÌÀîÃ£Ïº¤µ¤ó¤¬ºÇ½é¤Ë¤³¤Î¾ì½ê¤Ç»Ï¤á¤¿¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥ÁÅ¹¡ÖWITCH¡ÇS(Ëâ½÷)¡×¤ËÍ³Íè¤·¡¢¡ÈËâË¡¤Î¤è¤¦¤Ë¼«Í³¤Ç³Ú¤·¤¤¥Ó¡¼¥ë¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¡É¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¿¥Ã¥×¥ë¡¼¥à¤Ç¤Ï¥¬¥é¥¹±Û¤·¤Ë¾úÂ¤¥¿¥ó¥¯¤¬ÊÂ¤ÖÍÍ»Ò¤¬Ä¯¤á¤é¤ì¡¢µ¤Ê¬¤¬¤°¤Ã¤È¹â¤Þ¤ë¡£²Æì¤Îµ¤¸õ¤ä¿Í¡¹¤Ë¹ç¤¦¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥Ó¡¼¥ë¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¥é¥¬¡¼¤«¤éIPA¡¢¥Ô¥ë¥¹¥Ê¡¼¡¢¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ä¥Ï¡¼¥Ö¤ò»È¤Ã¤¿¤â¤Î¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¯Å¸³«¡£
¤½¤¦¤·¤¿¸ÄÀ¤È´°À®ÅÙ¤Î¹â¤µ¤ÏÉ¾²Á¤Ë¤âÉ½¤ì¡¢À¤³¦5Âç¥Ó¡¼¥ë¿³ºº²ñ¤Î¡Ö¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥Ó¥¢¥«¥Ã¥×2025¡×¤Ç¤Ï¡¢¶â¾Þ2¡¢Æ¼¾Þ1¤È3¼ïÎà¤Î¥Ó¡¼¥ë¤¬¼õ¾Þ¡£¤½¤Î¼ÂÎÏ¤ÏÀ¤³¦¤«¤é¤â¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢¤¢¤¨¤ÆÄêÈÖ¤òºî¤é¤Ê¤¤¤³¤È¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ëè·î3¡Á4¼ïÎà¤È¤¤¤¦¥Ï¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ç¿·ºî¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¤«¤éÌó1Ç¯È¾¤Ç40¼ïÎà°Ê¾å¤â¤Î¥¯¥é¥Õ¥È¥Ó¡¼¥ë¤ò³«È¯¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Ë¬¤ì¤ë¤¿¤Ó¤Ë¿·¤·¤¤°ìÇÕ¤È½Ð¹ç¤¨¤Æ¡¢»×¤ï¤º²¿ÅÙ¤âÄÌ¤¤¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï´Ì¥Ó¡¼¥ë¤Ë¤â¡£¥é¥Ù¥ë¤Î¸¶²è¤ÏÆáÇÆ¤Î³×¿¦¿Í¤¬¼ê¤¬¤±¤¿³×¤Î¥¢¡¼¥È¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¥Ç¡¼¥¿²½¤·¤Æ¥é¥Ù¥ê¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÈÁÏÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢»×¤ï¤º¥¸¥ã¥±Çã¤¤¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë³Ú¤·¤µ¡£¥Ä¥¦¤Ê²ÆìÅÚ»º¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤À¡£
¡ã¢£MAHOWBREW¡¿½»½ê¡§²Æì¸©ÆáÇÆ»ÔÔä²°2-4-3¡¿ÅÅÏÃ¡§050-1343-1866¡¿±Ä¶È»þ´Ö¡§18»þ¡Á23»þ¡¢ÅÚ¡¦ÆüÍË15»þ¡Á23»þ¡¿ÄêµÙÆü¡§²ÐÍË¡ä
¼èºà¡¦Ê¸¡¦»£±Æ¡áÅÄÊÕÀéµÆ(Choki¡ª)
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨20ºÐÌ¤Ëþ¤Î¼Ô¤Î°û¼ò¤ÏË¡Î§¤Ç¶Ø¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£