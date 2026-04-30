冬の寒さを味方につける極上の肌触り。【チャンピオン】のボアフリースジャケットで快適な毎日をAmazonで販売中！
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軽くて暖かい理想の着心地を実現。【チャンピオン】のボアフリースジャケットは日常使いに最適でAmazonで販売中！
環境に配慮したリサイクルポリエステルを100％使用。ふわふわと毛足が長く、上品な光沢が魅力のシェルパフリース素材を採用したジップフーデッドジャケットだ。軽い素材ながら保温性に優れ、抗菌防臭機能や静電気を抑える制電糸も備えた、日常使いに最適なユーティリティアイテムである。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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リサイクルポリエステルを100％使用した環境に優しい素材を採用。ふわふわとした長い毛足と上品な光沢感が特徴で、見た目にも高級感のある仕上がりとなっている。
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軽量でありながら多くの空気を含む構造のため、非常に高い保温性を発揮する。寒い季節の外出時でも暖かさを逃さず、快適な着心地を長時間キープできる。
ポリジン加工による抗菌防臭機能を備えており、汗をかきやすい季節や長時間の着用でも清潔感を保てる。日常のヘビーローテーションにも適した仕様だ。
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袖下から脇にかけて静電気の発生を抑える制電糸を使用している。冬場の乾燥した時期に気になる不快なパチパチ感を軽減し、ストレスフリーな着用感を実現した。
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