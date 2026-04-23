キッズもアウトドアもこれで安心！落としても割れにくいから毎日使いにぴったり。【プラキラ】ゆらぎタンブラー5個セットがAmazonで販売中！ピクニックやキャンプにも大活躍！
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家族みんなで使える5個セット！軽くて丈夫で扱いやすく、アウトドアにも普段使いにもぴったり。かわいいデザインで食卓がもっと楽しく【プラキラ】ゆらぎタンブラーがAmazonから登場！
ギフトに最適で、ながく使えるプラスチックコップ。こどもから高齢の方まで気軽に使用でき、結婚祝いや引っ越し祝い、プレゼントにおすすめ。誕生日プレゼントや父の日、母の日の贈り物にも。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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ゆらぎタンブラーで人気の5色セットと、クリアのみ5個のセットを選べる。 レトロで可愛いカラーやシンプルなクリアカラーなど、女性にも男性にも選ばれる豊富なカラーバリエーションタンブラー。カクテルやハイボールに合う大きいビアグラスサイズと、コーヒーやジュースにも使えるサイズ展開があり、様々なシーンで使える。
非常に丈夫でスタッキングもできるため、キャンプやピクニック、グランピング、バーベキュー、ビーチサイドなどのアウトドアシーンにも最適。アルコールでの消毒や食洗器も対応しており、高い耐熱耐冷で温かいコーヒーやお茶から冷たいビール、炭酸飲料まで対応している便利な素材だ。
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ゆらぎの形状は可愛さだけでなく、逆さにして置いた際にも空気が通るように設計。洗ったあと乾かすときに中に空気がこもらないため衛生的。また、口当たりがなめらかで、飲み物が美味しく感じられる、1.5ミリの薄玻璃(うすはりグラス)のような薄い飲み口にこだわっている。
家族みんなで使える5個セット！軽くて丈夫で扱いやすく、アウトドアにも普段使いにもぴったり。かわいいデザインで食卓がもっと楽しく【プラキラ】ゆらぎタンブラーがAmazonから登場！
ギフトに最適で、ながく使えるプラスチックコップ。こどもから高齢の方まで気軽に使用でき、結婚祝いや引っ越し祝い、プレゼントにおすすめ。誕生日プレゼントや父の日、母の日の贈り物にも。
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ゆらぎタンブラーで人気の5色セットと、クリアのみ5個のセットを選べる。 レトロで可愛いカラーやシンプルなクリアカラーなど、女性にも男性にも選ばれる豊富なカラーバリエーションタンブラー。カクテルやハイボールに合う大きいビアグラスサイズと、コーヒーやジュースにも使えるサイズ展開があり、様々なシーンで使える。
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ゆらぎの形状は可愛さだけでなく、逆さにして置いた際にも空気が通るように設計。洗ったあと乾かすときに中に空気がこもらないため衛生的。また、口当たりがなめらかで、飲み物が美味しく感じられる、1.5ミリの薄玻璃(うすはりグラス)のような薄い飲み口にこだわっている。