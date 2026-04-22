コンパクトなのに高機能！Alexa搭載で音声操作もラクラク、毎日の暮らしをもっと便利に。【アマゾン】Echo Show 5（第3世代）スマートディスプレイがAmazonから登場！
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時計も天気も動画もこれ一台！2メガピクセルカメラ搭載でビデオ通話もOK。【アマゾン】Echo Show 5（第3世代）がAmazonから販売中、デスクやベッドサイドにぴったり！
ディスプレイ付きでEchoがより便利に。5.5インチのディスプレイを搭載。音声でアラームやタイマーをセットしたり、定型アクションを作成すると、朝起きたときや寝るときのルーティンをAlexaが自動で実行してくれる。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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コンパクトでも高音質。Amazon Music、Spotifyなどのストリーミングサービスの音楽、Prime Videoなどのストリーミングビデオ、ラジオ、ポッドキャストなどを、深い低音とクリアなボーカルで再生できる。5.5インチディスプレイには動画、曲名などが表示される。
ニュースや天気を一目で確認したり、ビデオ通話をしたり、対応するカメラの映像を確認したり、音楽や動画ストリーミングを楽しめる。
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照明やエアコンなど、Alexa対応スマートホーム製品（別売）を音声でも、画面上でも操作できる。
※エアコンや扇風機などの一部のAlexa非対応の家電については、Alexa対応のスマートリモコン等を使用する必要があります。
時計も天気も動画もこれ一台！2メガピクセルカメラ搭載でビデオ通話もOK。【アマゾン】Echo Show 5（第3世代）がAmazonから販売中、デスクやベッドサイドにぴったり！
ディスプレイ付きでEchoがより便利に。5.5インチのディスプレイを搭載。音声でアラームやタイマーをセットしたり、定型アクションを作成すると、朝起きたときや寝るときのルーティンをAlexaが自動で実行してくれる。
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照明やエアコンなど、Alexa対応スマートホーム製品（別売）を音声でも、画面上でも操作できる。
※エアコンや扇風機などの一部のAlexa非対応の家電については、Alexa対応のスマートリモコン等を使用する必要があります。