毎日使いに最適な一本。信頼の【シチズン】腕時計がシンプルで使いやすく、今すぐAmazonで販売中！
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軽くて丈夫な実力派。日常に溶け込む【シチズン】腕時計のスタンダードモデルがAmazonで販売中！
日常使いに最適な、シンプルで視認性の高い腕時計が登場。10気圧防水を備え、水回りでも安心して使用できる。ケースや風防には樹脂やアクリルを採用し、驚くほどの軽さと丈夫さを実現した。ベルトには耐久性に優れたポリウレタンを使用しており、性別を問わず愛用できる36ミリのサイズ感も魅力だ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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10気圧防水を備えているため、日常生活での水濡れを気にせず使用できる。アクティブなシーンでも安心して身につけられるタフな設計が魅力だ。
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文字盤はシンプルで非常に見やすく、時刻の確認がスムーズに行える。無駄を削ぎ落としたデザインは、どんな服装にも合わせやすい万能な仕上がりだ。
ケースや風防に樹脂やアクリル素材を採用することで、軽量化を実現した。長時間身につけていても腕への負担が少なく、快適な装着感が持続する。
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ベルトには汚れに強く耐久性の高いポリウレタン素材を使用している。36ミリのサイズ感は性別を問わず、誰でもバランスよく着用できるデザインだ。
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日常使いに最適な、シンプルで視認性の高い腕時計が登場。10気圧防水を備え、水回りでも安心して使用できる。ケースや風防には樹脂やアクリルを採用し、驚くほどの軽さと丈夫さを実現した。ベルトには耐久性に優れたポリウレタンを使用しており、性別を問わず愛用できる36ミリのサイズ感も魅力だ。
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