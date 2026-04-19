結婚したら夫は別人!?浮気・マザコン・暴力…逃げ出した妻を追う“義母の執念”まで暴走し、泥沼劇へ！【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
SNSやブログ「横山家のマンガ。」などで、「戦国コミケ」「新しいパパがどう見ても凶悪すぎる」など数々の人気作を発表し、ファンを魅了し続けている漫画家・横山了一(@yokoyama_bancho)さん。そんな横山さんの作品は、今までに8巻発売されているが、今回は2巻「どちらかの家庭が崩壊する漫画」を紹介。本作の制作秘話について、作者の横山さんに話を聞いた。
本作「どちらかの家庭が崩壊する漫画」では、シュウの女性にだらしない面やマザコン気質、さらに暴力的な一面まで描かれている。これらについて作者の横山了一さんは「そこまで女性にだらしないわけではなく、心が弱ったタイミングでつい関係を持ってしまって、そのままズルズル…という流れですね。そのあたりは序盤から固まっていました」と明かす。加えて、ほかの性質についても「なんとなく頭にはありました」と教えてくれた。
一方で、シュウの母である聡子の異常性も強まっていくが、横山さんは「どうエスカレートさせていくかをけっこう悩みながら描いていたので、変貌ぶりを楽しんでいただければ…！」と、その過程に工夫があったことを明かす。そんな聡子の恐ろしさは、自分は全然悪いと思ってない点にあるが、横山さんは「タイプは違いますが、自己中な人にはいろいろ会ってきた気がします。でも、さすがにここまでやるような女性には会ったことがないかもしれません…」と語る。
順風満帆なセレブ家庭に見える薬師寺家は、エリート会社員の夫・シュウと妻・ユイ、そして一人娘・リエの3人家族。しかし、夫の浮気疑惑や義母との同居を一方的に決められたことに耐えきれず、ユイはついに家を出てしまう。その出来事をきっかけに、これまで完璧だったシュウの人生は歯車が狂い始め、母・聡子もユイを取り戻そうと常軌を逸した行動に出る。まずはユイの居所と見られる「毒山(ぶすやま)家」へ向かうが…。
そんな自分勝手な夫と義母の狂気が怖い本作「どちらかの家庭が崩壊する漫画」。この機会にぜひ読んでみてほしい！
取材協力・画像提供：横山了一(@yokoyama_bancho)
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